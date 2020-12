Georges Mandjeck vindt zijn draai bij Waasland-Beveren: “Ik hou van deze competitie”

VOETBAL 1AWeinigen die als nieuwkomer zo hun stempel al drukten op een team als Georges Mandjeck (31). De ervaren Kameroense international leidt het middenveld bij Waasland-Beveren, maar ook hij kon een droge 3-0-nederlaag tegen AA Gent niet voorkomen. De verdedigende middenvelder geeft aan dat hij het best naar z’n zin heeft in de Jupiler Pro League.

“Het was best een moeilijke match”, geeft Mandjeck toe na de nederlaag in de Ghelamco Arena. “Ik wist dat dit AA Gent een goeie ploeg was, dat bovendien net nog eens had kunnen winnen. Toch heb ik het gevoel dat we onze voet naast hen konden zetten in de beginfase. Als die bal van Daan Heymans binnen was gegaan in plaats van op de lat hadden we volgens mij een andere wedstrijd gekregen. Dan hadden er kansen gelegen voor ons. Ach, we gaan door naar de volgende wedstrijd.”

Die komt er in sneltempo aan. “We krijgen niet veel rust, makkelijk is het niet om elke drie dagen een wedstrijd af te werken.”

Mandjeck zorgde voor rust in het middenveld bij Waasland-Beveren. “Wat we momenteel doen, is onze stabiliteit vinden. Zeker achterin.”

Moeilijke eerste maanden

De Kameroener begint aardig zijn draai te vinden na een lastige start. “Uiteraard was het moeilijk voor me, ik kwam eind oktober aan in een competitie die al volop bezig was. Toen kregen we ook nog die coronagolf in onze ploeg. Ik kreeg zelf ook COVID-19 en het is niet makkelijk om daar meteen van terug te komen. Ik heb twee weken niet kunnen trainen, maar we hebben ons hoofd snel kunnen oprichten.”

Mandjeck heeft het alvast naar zijn zin. “Ik ben blij hier te zijn, het is een kampioenschap dat me ligt.”

Dankzij de aanwezigheid van landgenoot Serge Leuko ging z’n integratie ook makkelijker. “We spenderen veel tijd samen, we speelden al vaak samen bij de nationale ploeg. Toen ik naar hier kwam, had ik contact met hem en ook met de sportief directeur die ik ook al kende. Hij vertrok intussen, maar ik heb mijn keuze snel gemaakt en heb ze me nog niet beklaagd.”