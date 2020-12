Georges Mandjeck vindt z'n draai bij Waasland-Beveren: “Ik hou van deze competitie”

“Het was best een moeilijke match”, gaf Mandjeck toe na de nederlaag in de Ghelamco Arena. “Ik wist dat dit AA Gent een goeie ploeg was, die bovendien net nog eens had kunnen winnen. Toch heb ik het gevoel dat we onze voet naast hen konden zetten in de beginfase. Als die bal van Daan Heymans binnen valt in plaats van op de lat hebben we volgens mij een andere wedstrijd. Dan liggen er kansen voor ons. Ach, we gaan door naar de volgende wedstrijd." Die komt er in sneltempo aan. “We krijgen niet veel rust, makkelijk is het niet om elke drie dagen een wedstrijd af te werken.” Mandjeck zorgde voor rust in het middenveld bij Waasland-Beveren. “Wat we momenteel doen, is onze stabiliteit vinden. Zeker achterin.”