Daan Heymans (Waasland-Beveren) snakt naar wedstrijd tegen Gent: “Voetballer wil die bal voelen”

Met zijn zeven doelpunten tot dusver was Heymans (21) dé revelatie bij Waasland-Beveren, maar de voorbije twee weken moest de Kempenaar zich beperken tot kijken naar wedstrijden op televisie. Tegen KV Oostende en in Charleroi vroeg en kreeg blauw-geel uitstel om te spelen, wegens een overdosis Covid-positieven in de kleedkamer.

”Zelf testte ik keer op keer negatief, maar het was toch steeds met een bang hartje de resultaten afwachten”, zucht Daan Heymans. “Elke keer denk je: ‘nu zal ik er misschien toch ook wel bij zijn’. En dan vraag je je onwillekeurig af of je niet te dicht in de buurt van één van de positieve jongens hebt gestaan of er te lang mee gepraat hebt. Onwezenlijk allemaal. Omdat de symptomen bij die jongens erg verschillend waren en de ene al wat zieker was dan de andere, zat de schrik er toch goed in. Je bent daar mee bezig, willen of niet. Ik heb de contacten met mijn familie op het thuisfront tot een minimum beperkt en vooral op mijn appartement hier in Beveren gezeten.”

Mini-lockdown

Zowat twee weken leefden de spelers van Waasland-Beveren in een mini-lockdown, zonder trainingen op het veld. Pas deze week kwam daar licht verandering in. ”Onze performance coach Balder Berckmans gaf iedereen individuele schema’s mee om de conditie te onderhouden, zodat we allemaal in de best mogelijke vorm klaar zouden zijn wanneer er weer mocht gevoetbald worden. Maar als voetballer wil je vooral die bal voelen natuurlijk. Niet op het veld kunnen trainen was ook niet bevorderlijk voor de integratie van de zeven nieuwe spelers, die er op het eind van het transfervenster nog bijkwamen. En door het uitstel van de matchen werd ook de positieve flow afgeremd waarin we duidelijk zaten, met het felbevochten punt in de slotminuut tegen Genk en de bekerkwalificatie tegen Sparta Petegem.”

Kijken naar Gent-Hoffenheim

Ondanks de eigen inactiviteit zag Waasland-Beveren de achterstand in de rangschikking op Zulte Waregem en KV Mechelen niet aangroeien. ”Toch is het nog veel te vroeg om nu al naar anderen dan onszelf te kijken”, oordeelt Heymans. “Uiteraard moeten we zo snel mogelijk van de degradatieplaatsen trachten weg te geraken, want je weet het maar nooit of de competitie plots wordt stilgelegd. Maar toch. Ons spelniveau was groeiend en vooral dàt moet ons stimuleren. Hopelijk kunnen we er zondag weer tegenaan, ja. Je kan nu echter niet inschatten hoe groot de kans is dat we kunnen spelen. Dat zal van de resultaten afhangen van de tests, die vanochtend werden afgenomen.”

Dat ze intussen bij AA Gent maar niet uit de malaise geraken, kan wel in de kaart van Waasland-Beveren spelen. ”Vanavond ga ik hun match tegen Hoffenheim uiteraard geconcentreerd volgen”, sluit Heymans af. “Tja, Gent zit een eind af van het Gent van vorig seizoen, misschien is dit wel een goed moment om hen te ontvangen.”