Als het mirakel zich voltrekt, blijft Mbokani op de Freethiel

SK Beveren heeft zaterdag nog een kans op de titel én promotie in de Challenger Pro League. RWDM moet daarvoor wel punten laten liggen tegen Anderlecht. Als het lukt, blijft sterspeler Dieumerci Mbokani (37) bij de club. “Als we promoveren, ga ik inderdaad voor SK Beveren in 1A spelen. Dat is ook zo voorzien in mijn contract. Als het niet lukt? Dan moet de club beslissen, maar het klopt dat er heel wat ploegen in België mijn kwaliteiten kunnen gebruiken.” Mbokani scoorde dit seizoen 15 goals en gaf 8 assists. “Dat is zeker niet slecht, omdat ik later aansloot, maar ik wist dat ik die goals zou maken.”