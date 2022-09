Zoveel verdient Remco Evenepoel met zijn eindwinst (en andere prestaties) in Vuelta

Remco Evenepoel zal aan zijn eindwinst in de Vuelta individueel een kleine 200.000 euro prijzengeld overhouden. Niet dat we minachtend willen doen over dat bedrag - 200.000 euro op drie weken tijd is voor een hard werkende mens best wel veel geld, maar vergeleken met wat bij voorbeeld de winnaar van het US Open-tennistornooi (2,6 miljoen euro) of de Masters golf (2,5 miljoen euro) opstrijken, is dat een peulschil. Zelfs Tourlaureaat Jonas Vingegaard ving eind juli na drie weken hard zwoegen minstens een half miljoen euro (premie voor eindzege).

In de huidige situatie krijgt Evenepoel in Madrid exact 206.992,50 euro op de rekening gestort, waarvan 150.000 euro voor een eindzege (ruim 72% van het totaalbedrag). Dat bedrag wordt in principe verdeeld onder de ploegmaats en het personeel van Quick.Step-Alpha Vinyl.

Ter info: de totale prijzenpot van de Vuelta bedraagt dit jaar 1.112.640 euro. Evenepoel zou daar slechts 18,6% van meegraaien. In de Giro valt in totaal 1.500.000 euro te winnen, in de Tour zelfs 2.820.000 euro.

PRIJZENGELD VOOR EVENEPOEL IN HUIDIGE SITUATIE:

* Eindzege: 150.000 euro

* 16 dagen rode trui: 16 x 500 euro = 8.000 euro

* 2 ritzeges: 2 x 11.000 euro (evenveel als in de Tour) = 22.000 euro

* 1x2de: 5.500 euro

* 1x3de (met team in ploegentijdrit): 2.700 euro : 8 = 337,5 euro

* 1x4de: 1.500 euro

* 1x5de: 1.100 euro

* 1x6de: 900 euro

* 2x8ste: 2 x 650 euro = 1.300 euro

* 1x10de: 360 euro

* 3x gefinisht tussen plaats 11 en 20: 3 x 360 euro = 1.080 euro

* Beste jongere: 11.000 euro

* 16 dagen witte trui: 16 x 70 euro = 1.120 euro

* 2de op Pico Jano (1ste categorie): 310 euro

* 1ste op Alto del Piornal (1ste categorie): 460 euro

* 3de in puntenklassement: 2.000 euro

* 3de met team in ploegentijdrit in Utrecht: 100 euro : 8 = 12,5 euro

* 3de met team in ploegenklassement 10de rit: 100 euro : 8 = 12,5 euro

TOTAAL = 206.992,5 euro

