Wordt hoogste punt een hoogtepunt voor Remco Evenepoel? “Hoogte maakt een lichaam kapot. Maar hier heeft hij een heel jaar voor getraind”

Vuelta Vroege vluchter Herrada zet sprinters­ploe­gen een hak in rit 7, Evenepoel kent zorgeloze eerste dag in het rood

Jesús Herrada heeft de zevende etappe in de Vuelta gewonnen. De vroege vluchter van Cofidis was de snelste van een groepje van vijf, na een tocht van 190 kilometer. Rode trui Remco Evenepoel kwam niet in de problemen. Geen vuiltje aan de lucht.

26 augustus