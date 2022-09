Wij zagen in de ‘pain cave’ van pechvogel Pieter Serry hoe Remco Evenepoel overeind bleef in de Sierra Nevada: “We leven in een droom”

Vuelta Ingepakt bovenbeen en trekkebe­nend aan de streep, maar Evenepoel wil blessure niet gebruiken als excuus: “Ik hoop dat dit mijn slechte dag was”

52 seconden voorsprong kwijt: Remco Evenepoel (22) zit in de Vuelta plots een stuk minder comfortabel in het rood. Wat liep er vandaag mis? Even een minder moment, zoals hij zelf zegt. Of is er meer aan de hand? Zijn dijblessure zou erger kunnen zijn dan hij laat uitschijnen.

