Weer chaos in Vuelta: Evenepoel en co koersen amper op door modder onthoofde slotklim, vluchter Kämna wint

Lennard Kämna heeft een andermaal bizarre etappe in de Vuelta gewonnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe was de beste van de vroege vlucht op een slotklim die voor de klassementsmannen werd ingekort door wat modder. Remco Evenepoel en co leverden zo slechts een beperkt gevecht.

Daags voor de rustdag kreeg het peloton in de Vuelta nog een lastige etappe voorgeschoteld. De aankomst lag bovenop de onregelmatige Alto Caravaca da la Cruz. Een nieuwe afspraak voor de klassementsmannen, Remco Evenepoel hoopte naar eigen zeggen brandstof te halen uit de frustraties van gisteren.

Nog voor we aan het klauterwerk begonnen, stond de koers al in vuur en vlam. Jumbo-Visma draaide van bij de start het gashendeltje open in de wind en reed zo het hele peloton aan flarden. Een groep van dertien met daarbij zeven (!) renners van de geel-zwarte brigade zonderde zich af, ook Evenepoel was op de afspraak.

Andere klassementsmannen als Mas, Ayuso en Almeida hadden zich wél laten ringeloren en moesten achtervolgen. Op de eerste beklimming van de dag kwam het tot een samensmelting. Het sein voor acht dapperen om hun vleugels te spreiden. Het peloton nam even de tijd om op adem te komen en gunde de kopgroep acht minuten voorsprong.

De rust daalde neer over de etappe, maar met de wind en de open vlaktes loerde het (waaier)gevaar om elke hoek. Op zo’n 80 kilometer van het einde stak Evenepoel ‘himself’ de koers nog eens in brand. Het peloton brak opnieuw, Cian Uijtdebroeks belandde in een achtervolgende groep. Maar opnieuw plooide het accordeon weer dicht. Tussen al dat geweld door maakte de voorsprong van de vluchters bokkensprongen, maar ze kregen toch de zegen van de favorieten - zij mochten strijden om de ritzege.

Intussen bleek wel dat de laatste hectometers van de slotklim besmeurd waren door modder. Daardoor besliste de organisatie om de tijdsopname op 2,05 kilometer van het einde te leggen. Een nieuwe pagina in het grote amateurismeboek van de Vuelta. Op die slotklim toonde Kämna zich al snel de beste van de vluchters. De Duitser van Bora-Hansgrohe kwam solo binnen op de top en won na eerder etappes in de Tour en de Giro nu ook een rit in de Vuelta.

In de achtergrond ontspon zich een bizarre situatie bij de favorieten. Roglic versnelde en pakte een paar lengtes op Mas, Evenepoel en Vingegaard. Op iets meer dan 2 kilometer van de top hielden ze vervolgens allemaal hun benen stil, want daar lag hun ‘finish’. Morgen genieten de renners van een rustdag, dinsdag staat de enige tijdrit in deze Vuelta op het programma.

