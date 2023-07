“We gaan naar Barcelona”: Evenepoel bevestigt nu ook zelf deelname aan Vuelta

Vuelta Mads Pedersen vervolle­digt hattrick in Vuelta, zorgeloze dag voor Remco Evenepoel

Mads Pedersen heeft zijn derde ritzege beet in deze Vuelta. De Deen was de snelste in een groepssprint in Talavera de la Reina, Gianni Vermeersch werd derde. Remco Evenepoel kende een zorgeloze dag en staat zo weer een stap dichter bij de eindzege.