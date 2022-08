“We gaan dit proberen vasthouden”: Evenepoel na nieuwe topdag rotsvast op de leiderstroon

Nog enkele reacties uit het Quick.Step-kamp...

Julian Alaphilippe: “Remco had voor de start al gezegd dat hij zich geweldig voelde. Het doel was om opnieuw tijd te winnen, en dat heeft hij ook gedaan. Ik ben blij voor hem en voor de ploeg, het was een goeie dag. Remco rijdt momenteel met veel vertrouwen rond - niet alleen in zichzelf, maar ook in ons. We moeten rustig blijven, want het is nog lang tot Madrid, maar we bevinden ons zeker in een goeie positie. Op persoonlijk vlak ben ik blij dat ik hier goed werk kan leveren voor Remco. De laatste weken zat ik ver verwijderd van mijn beste niveau. Ik beleef weer plezier, dat is het belangrijkste.”