“Wat dit betekent? Dat jullie allemaal ongelijk hebben”: glunderende Patrick Lefevere over de triomf van Remco Evenepoel

Vuelta Onze columnist Hugo Camps ziet oude tijden herleven: “Remco Evenepoel heeft het peloton veroverd. De wereld volgt”

“Even leek het dat Wout van Aert de koning van het cyclisme was. Maar dat beeld is bijgestuurd door de Ronde van Spanje, Luik-Bastenaken-Luik en een handvol tijdritten”, dat zegt onze columnist Hugo Camps, die in de Vuelta oude tijden ziet herleven. “Er is nog een kampioen die de wereld met open mond zet: Remco Evenepoel.”

9 september