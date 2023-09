Vuelta is nu al verloren: Evenepoel lost verrassend op Col d’Aubisque en krijgt vervolgens minuten tijdverlies aangesmeerd

Het Plan van Jan: “Aanvallen, dat is de enige manier waarop Evenepoel de Vuelta kan winnen”

Vandaag is aankomst op de Tourmalet en dat is de koninginnenrit in de Vuelta. Remco Evenepoel rijdt in de achtervolging op Sep Kuss en wordt zelf op de hielen gezeten door Primoz Roglic. De Belg zit in de tang van Jumbo-Visma en de vraag is hoe Remco Evenepoel deze Ronde van Spanje alsnog naar zijn hand kan zetten. Voor onze huisanalist Jan Bakelants is aanval de beste verdediging. “Ik heb in het verleden genoeg sterke solo’s gezien van Remco. Daar gaat hij echt niet kapot aan.”