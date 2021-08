VUELTA. Gouden fiets voor Carapaz - Philipsen wil komaf maken met ereplaatsen, ook Meeus zal sprinten

VueltaZaterdag start in Burgos de 76ste editie van de Ronde van Spanje. Jordi Meeus maakt zijn debuut in een grote ronde, terwijl Jasper Philipsen komaf wil maken met de ereplaatsen. En olympisch kampioen Richard Carapaz? Die gaat rondfietsen op een gouden fiets. Al het Vuelta-nieuws in één overzicht.

Gouden fiets voor Carapaz

Een gouden medaille, dan mag het al wat specialer. Richard Carapaz rijdt de komende maanden, en dus ook de Vuelta, met een gouden fiets rond. Pinarello, de fietssponsor van INEOS Grenadiers, schonk de 28-jarige Ecuadoriaan een uniek exemplaar met dus gouden en zware accenten. Carapaz kwam in Tokio solo aan, Wout van Aert pakte het zilver.

Jordi Meeus kijkt uit naar debuut in grote ronde

Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) maakt zijn debuut in een grote ronde. De 23-jarige sprinter hoopt om zich te kunnen tonen in de sprint. “Ik weet niet goed wat ik mag verwachten in deze Vuelta”, klinkt het eerlijk bij de Limburger. “Maar ik hoop wel dat ik een paar keer kan meedoen voor de zege in de sprint.” Fabio Jakobsen, Arnaud Démare en Jasper Philipsen zijn de grote namen onder de sprinters. Geen Caleb Ewan, geen Mark Cavendish. “Het is inderdaad wat zoeken naar topsprinters”, weet ook Jordi Meeus. “Op papier zijn er niet zo veel grote namen, maar er staan nog altijd heel wat snelle jongens aan de start. Ik kijk ook niet te veel naar de anderen, maar houd de focus op mezelf en de sprint die ik wil rijden.”

Meeus maakte dit jaar zijn debuut bij de profs bij Bora-hansgrohe. Hij sprintte naar ereplaatsen in de openingsrit van de Ster van Bessèges (6de), Nokere Koerse (4de), won een rit in de Ronde van Hongarije en won de pelotonsprint op het BK om de vierde plaats. Vorige week liet hij nog een vierde en vijfde plaats noteren in de Ronde van Burgos. Niet slecht in zijn debuutjaar. “Het is een beetje moeilijk om te weten wat ik mag verwachten in deze Vuelta”, klonk het op een online persmoment. “Dit is mijn eerste grote ronde, drie weken lang koersen op hoog niveau, in de warmte. Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren. Ik reed wel al enkele rittenkoersen van een week op WorldTour-niveau (Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Ronde van Zwitserland en Ronde van Romandië, red.), maar de Vuelta is toch nog andere koek. Ik kijk vooral uit naar wat komt.”

Jordi Meeus.

In rittenkoersen zoals Catalonië, Romandië en Zwitserland moest er vooral veel geklommen worden en werd er weinig gesprint. “Klimmen is niet echt mijn ding, maar die koersen waren wel goed in functie van mijn verdere groei als renner en in functie van deze Vuelta ook. Hier moet ook veel geklommen worden. Uiteraard kijk ik in deze Vuelta vooral uit naar de sprinters- en vlakke ritten. De conditie is goed, ik hoop dat ik me een paar keer kan tonen in de sprint.”

Is de Vuelta dan alleen maar geslaagd als hij een rit wint? “Neen, zo zou ik het niet stellen”, eindigt hij. “Dit is een koers op het allerhoogste niveau. Ik maak mijn debuut. Ik hoop een paar keer mee te doen voor de zege en ik hoop vooral ook om hier veel te leren. Ik koers alleszins met vertrouwen, ik krijg een paar sterke jongens om me heen voor de sprint, twee in het bijzonder met Patrick Gamper en Martin Laas die mijn laatste man is. We koersten al een paar keer samen, maar nu is het alweer een tijdje geleden. De automatismen moeten hier nog komen, maar hopelijk raken we snel gerodeerd. Neen, dat levert me geen stress op dat ik de eerste sprinter ben van het team. Dat is geen nieuwe situatie voor mij. Het gebeurde al een paar keer dit seizoen en ook bij de beloften sprintte ik voor de zege, al is de Vuelta wel van een hoger niveau.”

Jordi Meeus.

Jasper Philipsen wil komaf maken met ereplaatsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) sprintte in de Tour driemaal naar een derde en driemaal naar een tweede plaats, maar keerde huiswaarts zonder zege. In de Vuelta hoopt hij wel een prijs te pakken. Het lukte hem in 2020, nu wacht opnieuw een kans.

Het beeld van Jasper Philipsen op de Champs-Elysées was er een van grote ontgoocheling. Met een glas champagne in de ene hand en de hand op zijn hoofd aan de andere kant huilde hij op het asfalt, ondanks de troostende schouder van teammanager Roodhooft. “Ik ga niet liegen als ik zeg dat ik heel ontgoocheld was”, blikte hij nog even terug in een online persmoment van zijn team. “Ik reed een constante Tour, haalde Parijs zonder al te veel moeite, ik was er zo vaak dichtbij, maar het lukte telkens niet. In Parijs besefte ik opeens dat mijn kansen op waren, dat het voorbij was en dat viel me zwaar. Al die ereplaatsen zou ik maar al te graag inruilen voor een zege. Het is geen schande om te verliezen van Wout van Aert en Mark Cavendish, maar een sprinter wil winnen en ik kan al van jongsaf moeilijk tegen mijn verlies. Dus inderdaad, er was wel wat mentaal oplapwerk na de Tour. Ik ging met vakantie in Tenerife. De eerste week was vooral genieten en raakte ik mijn fiets niet aan. De andere twee weken heb ik wel gefietst. Neen, geen hoogtestage, gewoon de conditie onderhouden na de Tour.”

Jasper Philipsen.

De Tour en Vuelta volgen kort op elkaar. “Ik weet niet precies wat dat zal geven”, zegt hij. “Ik heb niet dezelfde voorbereiding achter de rug zoals voor de Tour, met een hoogtestage. De Tour was ook zwaar, maar ik hoop dat ik nog fris genoeg ben om mee te doen voor de zege in de sprint. Kansen komen er vooral in de eerste twee weken. We zien daarna dan wel of ik de Vuelta nog uitrijd.”

Philipsen won vorig jaar de 15de etappe in de Vuelta. “Op papier is het wel gemakkelijker om een rit te winnen in de Vuelta dan in de Tour”, gaf hij toe. “Zeker als je kijkt naar mijn Tour waar ik niet won en hier wel (lacht). Als je kijkt naar het deelnemersveld staan hier ook niet al te veel grote namen aan de start, maar je hebt wel nog Arnaud Démare en Fabio Jakobsen, die in de Ronde van Wallonië twee keer won en terug de oude lijkt. Verder verwacht ik ook wel dat Jordi Meeus zich zal mengen in de sprint. Hij heeft dit seizoen toch al een paar keer getoond dat hij kan meedoen voor de zege. Dan heb je nog een Alberto Dainese of Sebastian Molano die zijn snelle benen heeft teruggevonden (met twee ritzeges in de Ronde van Burgos vorige week als resultaat, red.). Kijk, een rit winnen in een grote ronde is nooit gemakkelijk. Dit is het allerhoogste niveau, er worden geen cadeautjes uitgedeeld. Alles moet meezitten. Ik heb nu de Tour achter de rug waar ik veel gesprint heb, dat is een ervaring die ik meeneem. Winst hangt af van details, van het niet maken van kleine foutjes en hopelijk valt de puzzel hier wel in z’n plooi en kan ik alles wat ik geleerd heb effectief omzetten in een overwinning.”

Bovendien is Philipsen in deze Vuelta de enige sprinter. In de Tour moest hij het kopmanschap nog delen met Tim Merlier die de derde rit won. “Dat was echt een textbook-leadout”, stelde Philipsen nog. “Alle krachten van de ploeg werden daar gebundeld en leidden tot dat succes. Uiteraard wilde ik in de eerste week ook sprinten en ik heb mijn kans gehad, maar ik ga daar niet ‘lullig’ over doen, met twee sprinters in een team is het niet simpel. Voor de ploeg was dat een goede zaak, en de afspraken die werden gemaakt waren duidelijk, maar het geeft me nu toch wat meer rust dat ik de enige sprinter ben. Ik word hier goed omringd en hoop die rit te pakken.”

Volledig scherm © ANP