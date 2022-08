“Vraatzuchtig" en "aangeraakt door toverstokje": rivalen en buitenlandse pers alwéér serieus onder indruk van Remco Evenepoel

VueltaOpnieuw niets dan lof voor Remco Evenepoel. Niet enkel in de buitenlandse media, ook zijn naaste rivalen waren stevig onder de indruk na zijn geweldige tijdrit in de Vuelta . “Hij koerst momenteel op een ander niveau. Hoedje af”, zegt Primoz Roglic. De pers heeft het onder meer over een “triomftocht” en “een vraatzuchtige Remco”. Een bloemlezing.

Kijk hier nog eens hoe Evenepoel gisteren de tegenstand vernietigde in zijn eerste overwinning in een grote ronde:

48 seconden trager dan Remco Evenepoel. In het klassement al op 2:41 van de rode trui. Primoz Roglic moet vooralsnog het onderspit delven in de Vuelta. Het noopte hem tot een eerlijke analyse. “Remco koerst momenteel op een ander niveau”, vertelde de Sloveen na de tijdrit. “Op zich ben ik wel blij met die tweede plaats. Ik reed een goede tijdrit, vooral in het tweede deel. Maar hoedje af en proficiat aan Remco. Hij is in de vorm van zijn leven. Daar zijn we niet door verrast, want hij heeft al veel overwinningen op zak.”

Quote Evenepoel vloog. Hij bevestigde dat hij héél goed is. Héél sterk Enric Mas

De handdoek gooien? Dat doet de drievoudige winnaar nog niet. “De Vuelta is nog niet halverwege, dus er is nog een hele hoop om voor te vechten. We bekijken het dag per dag. Ik ben ervan overtuigd dat er nog kansen komen. Op dit moment wil ik vooral gezond blijven, problemen vermijden en in één stuk de finish halen.”

“Het is duidelijk dat Primoz goed is, maar Evenepoel is uitstekend”, zegt Roglic’ ploegleider Grischa Niermann. “Die steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij was duidelijk de sterkste in alle drie de bergritten. Hij heeft ook een supersterke ploeg, dat hebben we de laatste dagen gezien. Als Remco drie weken op dit niveau kan presteren en hij geeft geen krimp, dan wordt het lastig om hem uit de trui te rijden. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Aan de andere kant, Primoz heeft in de Giro ook wel eens minuten voorgestaan op de concurrentie en toen hebben we ook niet gewonnen. Er zijn nog twee weken te gaan en er kan nog veel gebeuren. Primoz is hier om de Vuelta te winnen. Nog steeds. Die ambitie moet je ook hebben. Ik zal dat relativeren en zeggen dat het podium ook mooi is, maar hij gaat niet naar Madrid rijden om een derde plek te verdedigen. Als je wilt winnen, moet je bereid zijn te verliezen en risico’s nemen. Daar is Primoz toe bereid.”

Wie de schade als absoluut niet-tijdrijder wist te beperken: Enric Mas. Hij verloor 1:51 ten opzichte van onze 22-jarige landgenoot en staat nu in het klassement op een derde plek - op 3:03. “We hebben het niet zo slecht gedaan. Maar Evenepoel vloog. Hij bevestigde dat hij héél goed is. Héél sterk. Het was een tijdrit voor specialisten. Er was nauwelijks een hobbeltje. Wat er nog kan in deze Vuelta? We zullen het blijven proberen.”

Mundo Deportivo “Evenepoel domineerde met ijzeren hand”, schrijft 'Mundo Deportivo’. “De voorspellingen kwamen uit. Hij won niet alleen, maar vergrootte ook zijn voorsprong in het klassement. Op een parcours puur voor tijdrijders - vlak en aerodynamisch - heerste hij op alle vlakken. Eigenlijk wist je met een blik op het parcours al dat Remco zijn tegenstanders zou verwoesten. Enkel een val kon dat verhinderen. Hij zette de beste tijden neer tijdens de eerste twee tussenpunten én had zelfs nog de kracht om in de strook voor de finish op de trappers te staan. Want elke seconde is goud waard. Deze TT was een triomftocht voor Evenepoel. De eindzege op 11 september in Madrid komt weer wat dichterbij. Maar... er zijn nog twee weken. En Remco heeft nog nooit een wielerwedstrijd van drie weken uitgereden. Vandaag (woensdag, red.) kunnen de favorieten hun benen alvast wat ‘ontspannen’.” MARCA “Niemand twijfelde aan de uiteindelijke triomf van een Remco Evenepoel, die wel aangeraakt lijkt door een toverstokje”, zo omschrijft ‘MARCA’ de prestigieuze overwinning van onze landgenoot. “De wind en de hitte waren twee van de geweldige gasten op het feest (...) en aan de finish volgden met López, Yates, Mas, Ayuso en Roglic leuke verrassingen, maar degene die de klok verbrijzelde, was de verwachte Remco Evenepoel.” Volledig scherm Evenepoel op de front van MARCA. © MARCA AS “Nu Evenepoel ook de tijdrit won, blijft alles volgens plan verlopen”, stellen ze in ‘AS’. “Hij kan met een comfortabele voorsprong het tweede deel van de Vuelta aanvangen. Vanaf nu is de naam van je belangrijkste vijanden niet langer terug te vinden in de rangschikkingen. Nee, die heten nu jeugdigheid en onervarenheid.” “Evenepoel heeft een belangrijke stap gezet om de Vuelta te winnen, al zou het voorbarig zijn om nu al te zeggen dat het al beklonken is. Er zijn nog elf ritten, waarvan zes met aankomsten bergop. (...) Remco toonde zich tot nu ook superieur in de bergen - ‘t is daar dat zijn grote vooruitgang als wielrenner zit, niet zozeer in zijn triomf in de tijdrit want daar was hij altijd al specialist in. De kers moet nog op de taart worden gezet.” Volledig scherm Evenepoel. © Photo News L’Équipe Niet enkel in Spanje veel lof voor Evenepoel. Ook ‘L’Équipe’ gooit met complimenten. “Vraatzuchtig zette hij zijn voorsprong in de verf”, kopt de Franse krant. “Hij verpulverde iedereen. Uitgerust met een kettingsblad van 60 tanden pakte de Belg uit met een gemiddelde van meer dan 55 km/u (55,6 om precies te zijn, red.). Hij degradeerde simpelweg zijn rivalen. Inclusief Primoz Roglic - toch de regerende olympische tijdritkampioen.” “De Sloveen verzette zich wel, maar kon niets doen tegen Evenepoel, die zijn buitengewone vorm sinds het begin van deze Vuelta etaleert. Een 22-jarig wonderkind. Hij heeft nu al een indrukwekkende voorsprong (2'41"(!)).” Volledig scherm L'Équipe over Evenepoel. © L'Équipe

