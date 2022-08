Voor de hoogste en langste cols eraan komen, komt Vuelta-peloton eerst op Evenepoel-terrein: “Ritzege blijft het grootste doel”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koers kan raar zijn. Remco Evenepoel is een van de weinige renners die vandaag kan winnen. Zijn concurrenten lijken gedoemd om te verliezen. Specialist Evenepoel krijgt in de lange tijdrit van deze namiddag een uitgelezen kans om weer een ferme bonus te pakken. Als hij op zijn best is, is Primoz Roglic van hetzelfde niveau - die is niet zomaar olympisch kampioen geworden. Maar de rest? Mas, Rodriguez, Ayuso, Yates: die zouden zomaar minuten kunnen verliezen. Almeida is ook een goeie tijdrijder, maar hoezeer is de Portugees nog een bedreiging? Hij volgt al op 4,5 minuten.

Evenepoel wéét dat hij deze middag een gouden slag kan slaan, maar beweert dat hij vooral bezig is met de ritzege. In zijn hoofd zijn Roglic, Dennis, Affini, McNulty en zijn eigen ploegmaat Cavagna de concurrenten vandaag. Dat valt te begrijpen: Evenepoel won nog nooit een rit in een grote ronde. “En dat is een droom”, zegt hij. “Dat wil ik echt.” Tegelijk is het ook een manier om druk af te houden. Tijdens zijn persbabbel op de rustdag wilde de kopman van Quick.Step niet uitweiden over een potentiële eindzege. “Ik bekijk het dag per dag.”

Kan Evenepoel een grote ronde winnen? Over twee weken weten we het. Op basis van het eerste deel van deze Vuelta lijkt het antwoord ja, maar hij is er nog lang niet. De hoogste en langste cols komen nog. En week drie is altijd zwaarder dan week één, ook als het parcours minder lastig is. Afwachten dus. Het goeie nieuws is dat Evenepoel ondertussen een fijne voorsprong heeft: een mindere dag of een moeilijk moment hoeft straks geen drama te zijn. En na vandaag misschien helemaal niet meer.

Evenepoel kent het parcours van de tijdrit door en door. Hij heeft tientallen keren over het parcours gefietst. Gistermorgen nog een keer: tijdens een losrijritje van 50 kilometer passeerde hij op het einde over het laatste stuk van de omloop. Hij lijkt er vertrouwen in te hebben. “Ik kijk hier naar uit. Het is iets voor mij. Het parcours is compleet vlak en gaat zelfs meer ‘down’ dan ‘up’. Ik hoop dat de wind een beetje tegenblaast, dat zou in mijn voordeel zijn. Ik heb niks speciaals meer gedaan om me voor te bereiden. Ik heb zoveel mogelijk proberen rusten.”

Dat herhaalde hij een paar keer: hoe zwaar de voorbije week wel is geweest. “Ik ga er niet over liegen: de rustdag was welkom. Ik voel vermoeidheid in mijn lichaam en in mijn benen, maar dat is normaal na zulke zware ritten.” Vandaar zijn gekke score van 5,66657 op 10 voor “frisheid”. Een grapje dat vooral wijst op mentale scherpte. “Stel me de vraag nog eens na de tijdrit en het zal 11 op 10 zijn.” Wat hij wil zeggen: hij gaat ‘all in’. Evenepoel wil de hamer bovenhalen.

Want ook hij weet niet wat de komende dagen gaan geven. Klimmen tot 2.500 meter hoogte: hij heeft er niet veel ervaring mee. “De Sierra-klim is niet de zwaarste klim, maar het is de hoogte en de lengte (22 km, red.) die hem moeilijk maken. Dat is waar ik de ze zomer op heb getraind. In juli sliep ik in Livigno op 2.300 meter en in augustus in Hotel Synchrosfera (hotel met hoogtekamers, red.) nog iets hoger. Ik ga niet de precieze hoogte zeggen en ik hoop dat de hoteleigenaar (ex-renner Kolobnev, red.) dat ook niet doet, want ik heb de indruk dat hij nogal graag en veel vertelt. Ik heb in de voorbereiding dus veel op hoogte doorgebracht en dat werkt goed bij mij, maar we moeten zien hoe het in koers zal verlopen. Zondag is nog veraf, eerst de tijdrit.”

Week drie, de week waarin traditioneel veel renners sneuvelen door vermoeidheid, is helemaal nog niet aan de orde. Evenepoel wil het ook niet hebben over corona of de hitte die er weer aan komt. “Ik probeer die niet als bijkomende tegenstanders te zien. Dat is ‘tricky’ voor het hoofd. Corona en warmte kunnen toeslaan zonder dat je ze ziet komen. Wij proberen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen.”

Hij kijkt liever naar wat vandaag goed is. Zijn ploeg bijvoorbeeld. “De ploeg is sterk en lijkt mij vol vertrouwen. Dit is nieuw voor ons, een expeditie als het ware, want wij zijn traditioneel een team van de klassiekers. De eerste Vuelta-week was brutaal, maar de ploeg en ik zijn die goed doorgekomen. Echt straf wat ze doen. Als je ziet met hoeveel we zijn op de slotklim. Met vier! Alleen Ineos doet even goed.”

Evenepoel bedankte al zijn ploegmaats, Julian Alaphilippe kreeg een speciale vermelding: “Zoals hij kan positioneren in een finale: het is alsof ik in de zetel zit achter hem. Ik moet maar volgen en ik weet dat het in orde komt. Ik heb nog niet veel wereldkampioenen gezien die dit doen voor een ploegmaat.”

Ook Koen Pelgrim, zijn coach, kreeg een ‘compliment’. “Dat klimmen komt niet vanzelf. Dat komt door de manier van trainen en het soort beklimmingen dat je doet. Op heel steile beklimmingen, hier in Alicante, met mijn neus bijna op mijn voorwiel. Ik ben echt diep gegaan. Ik heb er mijn trainer voor gehaat. (lacht) Het was niet zo leuk, maar het levert wel op.”

Evenepoel ging vandaag anderhalf uur losrijden, gedeeltelijk over het parcours van de tijdrit:

