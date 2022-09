Verloofde Oumi volgde de triomftocht van haar Remco in alle rust: “Hij maakt me sprakeloos, zoals met al zijn topprestaties”

Vuelta“Oumi? Waar is Oumi?” Het was aan de finish boven in Navacerrada één van de meest gestelde vragen na afloop van de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje. Niemand die het echt leek te weten, behalve... Remco Evenepoel zelf.

Bekijk: mama Agna: “Het is zot, niet te geloven”

“Ze gaf er de voorkeur aan om de rit te volgen samen met de vrouw van Dries Devenyns”, hielp haar ‘rode’ verloofde het mysterie de wereld uit. “Op een rustige manier”, vulde Oumi aan, toen we haar aan de lijn kregen. “Nathalie is hier ook alleen. Dus besloot ik haar te vergezellen. Zeker ook omdat Dries de voorbije drie weken superhard heeft gewerkt voor Remco. We hebben de slotklim gelaten voor wat hij was en tv gekeken in een cafeetje in het dal.”

De tranen die de eindzege bij haar held losweekten en die zich op de top spontaan overzetten op ouders, fans, ploegmaats en personeel grepen ook Oumi aan. “Tuurlijk komen hier hoog oplopende emoties bij te pas. Je zou voor minder, hé. Zelf was ik de voorbije dagen redelijk kalm maar vandaag liep de spanning wel op. In de laatste kilometer sloeg het ongeloof toe. (lacht) En ik moet zeggen: ik kan het nu, een uur na de koers, eigenlijk nog altijd niet goed geloven. Ook omdat een stemmetje diep in mij zegt: ‘hij moet morgen nog veilig aankomen in Madrid’. Maar euh... ‘t is echt... ik ben gewoon sprakeloos. Zoals Remco me altijd sprakeloos maakt met zo’n topprestaties.”

Morgen is het dan eindelijk tijd voor die langverwachte knuffel. “Na de koers zal er met de ploeg en iedereen die zijn aandeel heeft gehad in deze zege toch even samen worden gevierd.” Oumi drukte het perfect uit: samen. Aansluitend bij hoe Remco het zelf bestempelde nadat alle Quick.Step-renners elkaar dolgelukkig in de armen waren gevallen: een teamprestatie. “Dat is het inderdaad 100%. Het is voor en door de ploeg. Dit is niet enkel Remco’s verdienste, maar die van iedereen die hem dubbel en dik heeft gesteund.”

