Van Roglic over Bernal tot Jakobsen: de Vuelta heeft heel wat schoon volk aan de start staan

VueltaMorgen is het zover. Dan begint met de Vuelta, de derde en laatste grote ronde van het seizoen. Kan Primoz Roglic een tweede eindzege op rij in de wacht slepen? Is het oersterke blok van Ineos te sterk? Of krijgen we toch iemand anders op het hoogste schavotje? Met de Gouden Vuelta kun je zelf een ploegje maken en tonen dat je de grootste kenner bent.

Egan Bernal (30 miljoen) en Primoz Roglic (28 miljoen) zijn de grootste favorieten voor de eindzege, maar er liggen ook andere renners op de loer. Ineos kan naast Bernal ook nog rekenen op olympisch kampioen Richard Carapaz (28 miljoen), Adam Yates (26 miljoen) en Tom Pidcock (22 miljoen). Vooral naar Pidcock is het uitkijken. Het Brits fenomeen werd olympisch kampioen in het mountainbike, won de Brabantse Pijl, finishte tweede na een epische sprint tegen Wout van Aert in de Amstel Gold Race en reed in het voorjaar ook heel wat ereplaatsen bij elkaar. Morgen start hij in zijn eerste grote ronde. Dat Pidcock kan klimmen, staat buiten kijf. Hij won vorig jaar de Ronde van Italië voor beloften.

Ook Bahrain-Victorious staat met een sterke ploeg aan de start. Mikel Landa (26 miljoen) viel zwaar in de Ronde van Italië en moest zo noodgedwongen opgeven. In de Vuelta staat hij samen met Jack Haig (21 miljoen) aan de start. De Australiër was bezig aan een uitstekende Tour de France, maar ook hij kuste het asfalt en moest de wedstrijd staken. Met ook nog de tweede van de Giro: Damiano Caruso (22 miljoen), Mark Padun (19 miljoen) en Gino Mäder (18 miljoen) kunnen ze op verschillende paarden wedden. Voor het eindklassement moeten we ook nog rekening houden met Aleksandr Vlasov (26 miljoen) en Hugh Carthy (24 miljoen). Last but not least is er het befaamde Movistar. De Spaanse ploeg gaat met drie kopmannen van start. Miguel Angel Lopez (23 miljoen), ouderdomsdeken Alejandro Valverde (23 miljoen) en Enric Mas (22 miljoen).

Sprinters

Veel kansen voor sprinters zijn er niet, maar toch staan er enkele aan de start. Onze landgenoot Jasper Philipsen (24 miljoen) strandde in de Tour vaak op de dichtste ereplaatsen. In de Vuelta won hij vorig jaar een etappe en dat is ook dit jaar zijn doel. Het wordt eveneens mooi om te zien dat Fabio Jakobsen (20 miljoen) zijn wederoptreden maakt in een grote ronde. Na zijn crash in de Ronde van Polen, is hij stilaan weer de oude. De Nederlander won onlangs twee etappes in de Ronde van Wallonië. Verder verschijnen ook Arnaud Démare (24 miljoen), Michael Matthews (23 miljoen), Matteo Trentin (21 miljoen), Clément Venturini (18 miljoen) en Jon Aberasturi (17 miljoen) aan de start.

Jonge Belgen

Mauri Vansevenant (17 miljoen) maakt zijn debuut in een grote ronde. Het is eveneens reikhalzend uitkijken naar de prestatie van Harm Vanhoucke (17 miljoen). Onze jonge landgenoot is duidelijk in vorm. Hij werd onlangs tweede in de Tour de l’Ain. Voor neoprof en snelle man Jordi Meeus (14 miljoen) is het ook zijn eerste grote ronde. Hij mag zijn eigen kans gaan in de sprints van zijn ploeg Bora-hansgrohe. Meeus won dit seizoen al een etappe in de Ronde van Hongarije. Ook Maxim Van Gils (12 miljoen) liet dit seizoen al enkele mooie dingen zien. Hij is eveneens neoprof en rijdt zijn eerste grote ronde.

