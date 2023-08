Van Ayuso over Uijtdebroeks tot Poole: deze klimtalenten kun je opnemen in jouw Gouden Vuelta-ploeg

Gouden VueltaHeel wat rondetalenten mogen in de Ronde van Spanje voor hun eigen rekening rijden. Neem jij ze op in jouw Gouden Vuelta -ploeg of opteer je om andere renners te selecteren?

Het 20-jarige Spaanse wonderkind is één van de outsiders voor de eindzege. Ayuso stond vorig jaar al op het podium van de Vuelta. Hij moest toen enkel Remco Evenepoel en Enric Mas laten voorgaan. UAE brengt naast Ayuso ook nog Almeida en Vine aan het vertrek. Kaarten genoeg om mee te spelen, lijkt ons.

Is net als Ayuso nog altijd maar 20 jaar oud. Uijtdebroeks sleepte dit seizoen al heel wat knappe ereplaatsen uit de brand. Onze landgenoot werd onder meer negende in de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië en zevende in de Ronde van Zwitserland. Wat kan hij in de Vuelta?

Ook Fransman Lenny Martinez zag in 2003 het levenslicht en is dus 20 jaar oud. Hij boekte dit seizoen zijn eerste profzege op de flanken van de Mont-Ventoux. Hij maakte het zegegebaar in de de CIC-Mont Ventoux, een Franse eendagskoers uit de Pro Series met aankomst bovenop de iconische klim in de Provence. Kan in de Vuelta zomaar eens bij de eerste tien eindigen.

Volledig scherm Lenny Martinez. © Photo News

De 22-jarige Belg werd een maand op non-actief gezet. De Franse dopingautoriteit AFLD stelde vragen bij een stof die in zijn lichaam werd gevonden, maar Van Eetvelt ging vrijuit. De neoprof kon vrij snel de knop omdraaien en is een prima seizoen aan het afwerken. Mikt in de Vuelta op ritwinst, maar ook een mooie plaats in het eindklassement behoort tot de mogelijkheden.

Volledig scherm Lennert Van Eetvelt. © Photo News

Een naam die misschien minder snel een belletje doet rinkelen, maar ook de 20-jarige Brit Max Poole gooit dit seizoen hoge ogen. Met een vierde plaats in de Ronde van Romandië en een dertiende stek in de Dauphiné is hij een man om in de gaten te houden.



