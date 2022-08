Uw gids voor de Ronde van Spanje: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

VueltaDe Tour zit er nog maar net op, of de volgende grote ronde loert al om de hoek. Vrijdag gaat namelijk de Vuelta van start. Met Remco Evenepoel, maar zonder tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. Wie zijn dan wel - Evenepoel buiten beschouwing gelaten - de grote namen aan de start? Hoe is het parcours opgebouwd? En hoe verliep het vorig jaar? Op deze pagina komt u alles te weten.

Het parcours

Voor het eerst sinds 2017 begint de Vuelta nog eens op buitenlandse bodem. Met twee jaar uitstel door corona is het aan Nederland om de Ronde van Spanje te verwelkomen. Aftrappen doet de Vuelta met een vlakke ploegentijdrit door de straten van Utrecht, wat meteen een prima kans betekent voor Remco Evenepoel om de rode trui te pakken. Nadien volgen nog twee vlakke etappes bij onze Noorderburen, mét een korte passage door België op dag drie. Die dag zal het peloton immers op enkele minuten tijd niet minder dan acht keer de grens oversteken tussen België en Nederland. De renners doorkruisen drie van de Belgische enclaves. Ze rijden Baarle binnen via de Bredaseweg, Hoogbraak, Chaamseweg, Nieuwstraat, Singel, Sint-Annaplein en de Alphenseweg. Via Alphen rijdt het peloton verder door Noord-Brabant om uiteindelijk terug in Breda aan te komen. De renners worden rond 13 uur in Baarle verwacht.

Op de eerste rustdag maakt het peloton de oversteek naar Spanje. Daar volgt meteen klimwerk in twee heuvelachtige etappes. In etappe vijf en vooral zes wacht een eerste krachtmeting tussen de klassementsmannen. In de zesde rit, door het Baskenland, wacht de eerste aankomst bergop op Pico del Jano. De slotklim stijgt in 14,6 kilometer met een gemiddelde van 6,6%. In de dagen nadien zal het kaf verder van het koren gescheiden worden. Tot aan de tweede rustdag blijft het klimmen, met in het weekend weer twee aankomsten bergop in de regio Asturië.

In rit negen moeten de renners naar de ultrasteile Les Praeres de Nava, een geasfalteerd geitenpad van 3,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,9%. “Een eerste keer echt supergevaarlijk voor Remco”, aldus José De Cauwer, die het parcours voor ons onder de loep nam. “Het wordt kijken hoe Remco die drie, vier kilometer overleeft en hoe de echte berggeiten dat doen.”

Het parcours van de zesde etappe:

Volledig scherm Het parcours van rit 6. © La Vuelta

Het parcours van de negende etappe:

Volledig scherm Het parcours van rit 9. © La Vuelta

Daags na de rustdag hervat het peloton met een biljartvlakke individuele tijdrit. Als Evenepoel de eerste reeks bergen goed is doorgekomen, liggen ook hier uiteraard kansen voor hem. In het slot van de tijdrit zijn de renners best waakzaam voor de wind die fors kan waaien langs de kustlijn van Levante. Tussen twee (waarschijnlijke) sprintetappes door komt de de twaalfde rit aan op Peñas Blancas - voor het eerst sinds 2013 weer aankomstplaats in de Vuelta. Met 195,5 kilometer wordt het de langste rit in deze Vuelta, maar door de vlakke aanloop wellicht ook lang een saaie etappe. De finale moet echter veel goedmaken. Op Peñas Blancas klimmen de renners 14,5 kilometer aan zo’n 6,6%. De eerste 2,5 kilometer bevat zelfs stroken tot 12,5%.

Het is de voorbode van een nieuw klimweekend. Vooral zondag belooft pittig te worden met aankomst op het skiresort van Sierra Nevada. Met 2.510 meter hoogte het dak van deze Vuelta. “Van aan de voet te beginnen is dat 28 kilometer klimmen. Middenin liggen stroken van 12 tot 14 procent. Da’s dodelijk”, zegt José De Cauwer. “Hij is iets lichter, heeft erop getraind, maar Remco Evenpoel boven 2.000 meter blijft één groot vraagteken. Bovendien zijn we tegen dan veertien dagen ver. Ik kijk er echt naar uit hoe hij het skistation op de top zal bereiken. Dit kan een kantelpunt zijn.”

Het parcours van de vijftiende etappe:

Volledig scherm Het parcours van rit 15. © La Vuelta

De beslissende week in Spanje begint relatief rustig met een rit voor sprinters en aanvallers. De Vuelta wordt wellicht beslist in etappe 18 en 20, met respectievelijk aankomsten bergop in Piornal en de grillige bergetappe naar Puerto de Navacerrada. Afsluiten doet de Vuelta met een sprint in hoofdstad Madrid.

Het parcours van de achttiende rit:

Volledig scherm Het parcours van rit 18. © La Vuelta

Het parcours van de twintigste rit:

Volledig scherm Het parcours van rit 20. © La Vuelta

Het volledige ritoverzicht

1. 19 augustus - Utrecht > Utrecht - 23,2 kilometer (ploegentijdrit)

2. 20 augustus - ‘s-Hertogenbosch > Utrecht - 175,1 kilometer (vlakke rit)

3. 21 augustus - Breda > Breda - 193,2 kilometer (vlakke rit)

4. 23 augustus - Vitoria-Gasteiz > Laguardia - 153,5 kilometer (heuvelrit)

5. 24 augustus - Irun > Bilbao - 187 kilometer (heuvelrit)

6. 25 augustus - Bilbao > Pico del Jano - 180 kilometer (bergrit)

7. 26 augustus - Camargo > Cistierna - 190,1 kilometer (heuvelrit)

8. 27 augustus - Pola de Laviana > Collado Fancuaya - 154,5 kilometer (bergrit)

9. 28 augustus - Villaviciosa > Les Praeres. Nava - 175,5 kilometer (bergrit)

10. 30 augustus - Elche > Alicante - 31,1 kilometer (individuele tijdrit)

11. 31 augustus - Alhama de Murcía > Cabo de Gata - 193 kilometer (vlakke rit)

12. 1 september - Salobreña > Peñas Blancas - 195,5 kilometer (vlakke rit met aankomst bergop)

13. 2 september - Ronda > Montilla - 171 kilometer (vlakke rit)

14. 3 september - Montoro > Sierra de La Pandera - 160,3 kilometer (bergrit)

15. 4 september - Martos > Sierra Nevada - 148,1 kilometer (bergrit)

16. 6 september - Sanlúcar de Barrameda > Tomares - 188,9 kilometer (vlakke rit)

17. 7 september - Aracena > Monasterio de Tentudía - 160 kilometer (vlakke rit met aankomst bergop)

18. 8 september - Trujillo > Piornal - 191,7 kilometer (bergrit)

19. 9 september - Talavera de la Reina > Talavera de la Reina - 132,7 kilometer (heuvelrit)

20. 10 september - Moralzarzal > Puerto de Navacerrada - 175,5 kilometer (bergrit)

21. 11 september - Las Rozas > Madrid - 100,5 kilometer (vlakke rit)

Zo verliep het vorig jaar

Dominantie vanaf dag één. Primoz Roglic zette zijn favorietenstatus voor een derde opeenvolgende Vuelta-zege al in de openingstijdrit kracht bij. Hij snelde naar de beste tijd en zette de andere klassementsmannen dan al op achtervolgen. Onderweg verloor Roglic de rode trui een paar keer, onder meer aan Taaramäe en Elissonde. De Noor Odd Christian Eiking hield het langst stand, maar in de bergrit naar de Meren van Covadonga maakte Roglic de verhoudingen meer dan duidelijk. Nummer twee Sepp Kuss kwam pas anderhalve minuut later over de streep. Roglic’ rode trui kwam niet meer in gevaar, de Sloveen won zelfs nog de slotrit. Belgisch succes was er vorig jaar in de Vuelta met Jasper Philipsen, die twee ritten wegkaapte. Ook Fabio Jakobsen liet zich zien met drie sprintoverwinningen en eindwinst in het puntenklassement.

Volledig scherm Jasper Philipsen won vorig jaar twee etappes. © EPA

Deelnemers

Titelverdediger en drievoudig winnaar Primoz Roglic verschijnt na zijn zware val tijdens de Ronde van Frankrijk gewoon aan de start. Ondanks zijn korte (en gebrekkige?) voorbereiding is de Sloveen volgens de bookmakers dé topfavoriet op eindwinst. Op nummer twee staat Remco Evenepoel, die bij eindwinst zes keer de inzet oplevert. De Vuelta wordt de tweede grote ronde van onze landgenoot, nadat hij in de Giro vorig jaar moest opgeven. Verder staan onder meer Giro-winnaar Jai Hindley, ex-laureaat Simon Yates, Ben O’Connor, Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Enric Mas, Joao Almeida, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Nairo Quintana, Carlos Rodriguez en Juan Ayuso op de startlijst. Tadej Pogacar is niet van de partij: de Sloveen focust zich de komende tijd op het eendagswerk.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Recordhouders

4 overwinningen

Roberto Heras (Spa): 2000, 2003, 2004, 2005

3 overwinningen

Tony Rominger (Zwi): 1992, 1993, 1994

Alberto Contador (Spa): 2008, 2012, 2014

Primoz Roglic (Slo): 2019, 2020, 2021

Laatste 10 winnaars

2021: Primoz Roglic (Slo)

2020: Primoz Roglic (Slo)

2019: Primoz Roglic (Slo)

2018: Simon Yates (GBr)

2017: Chris Froome (GBr)

2016: Nairo Quintana (Col)

2015: Fabio Aru (Ita)

2014: Alberto Contador (Spa)

2013: Chris Horner (VS)

2012: Alberto Contador (Spa)

Overwinningen per land

32: Spanje

9: Frankrijk

7: België

6: Italië

5: Zwitserland

3: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Slovenië

2: Nederland, Colombia

1: Ierland, Kazachstan, Rusland, Verenigde Staten

Speel mee met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Roglic vorig jaar bij zijn eindwinst. © AP