UITSLAG EN KLASSEMENTEN VUELTA. Evenepoel is de nieuwe bergkoning, dit is zijn voorsprong

“Een thuisrit” én onbekend terrein dit weekend voor Remco Evenepoel, die vandaag hectiek verwacht door het weer

Donderdag was “een mindere dag”. Vrijdag diende om te herstellen. Maar veel tijd krijgt Remco Evenepoel niet. Vandaag en zondag gaat het weer hard in de Vuelta. Zaterdag is een “thuisrit” naar Xorret de Cati. Zondag is opnieuw klimmen naar de top van Alto Caravaca de la Cruz.