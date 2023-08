UITSLAG EN KLASSEMENT VUELTA. Twee Belgen in top tien, Evenepoel loopt beetje uit in strijd om rode trui

Met een slimme move in de vijfde etappe van de Vuelta pakte Remco Evenepoel (23) zes extra seconden in het algemene klassement. Kaden Groves won voor een tweede maal op rij de massasprint. Bekijk hieronder de daguitslag én de stand in het algemene klassement.