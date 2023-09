UITSLAG EN KLASSEMENT VUELTA. Theuns enige Belg in top tien, Ganna sprint opnieuw mee

Vuelta Buitenland­se media lyrisch over Vuelta-ze­ge van Evenepoel: “Remco bereikt nieuwe dimensie in het wielrennen”

Het is sinds gisteren officieel. Remco Evenepoel (22) is de eindwinnaar van de Vuelta. Ook de buitenlandse pers is lyrisch over de prestatie van onze landgenoot. “Nu volgt nog het WK in Australië. En bijna niets lijkt onmogelijk voor hem.”