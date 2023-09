UITSLAG EN KLASSEMENT VUELTA. Roglic knabbelt lichtjes aan achterstand op Evenepoel

Ritwinst voor Juan Sebastian Molano in Zaragoza in de twaalfde rit van de Vuelta. Remco Evenepoel en de andere favorieten kenden een relatief rustige dag, al toonden ze zich in het slot wel nog even bij de tussensprint. Primoz Roglic deed het uitstekend en pakte vier seconden terug op Evenepoel in de stand. Bekijk hieronder de daguitslag én de stand in het algemene klassement.