UITSLAG EN KLASSEMENT VUELTA. Evenepoel houdt 5 seconden op Vingegaard en 11 tellen op Roglic over

“Ik werd vastgezet door Van Gestel”: Theuns kan na “ellebogen­werk” niet volledig sprinten en wordt zesde

Plek drie en plek zes voor onze landgenoten in rit vijf van de Vuelta. Dries Van Gestel sprintte naar de derde plaats, Edward Theuns moest vrede nemen met plaats zes. “Frustrerend, want ik zat met overschot in het wiel”, sprak die laatste. Van Gestel: “Het was enorm hectisch.”