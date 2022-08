Twee op twee voor Sam Bennett in Vuelta, kettingprobleem nekt Tim Merlier in sprint

Gouden Vuelta Laatste uren om kans te maken op 5.000 euro: speel mee met de Gouden Vuelta en win talloze prijzen

Vanavond gaat de Ronde van Spanje van start. Blikvanger aan het vertrek in het Nederlandse Utrecht is onze Remco Evenepoel. De 22-jarige Belg is een van de topfavorieten om de eindzege in de wacht te slepen, maar de concurrentie is niet van de poes. Denk jij dat hij aan het langste eind kan trekken? Bewijs dat je de grootste kenner bent met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro cash.

19 augustus