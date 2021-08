Tom Pidcock kwam nog niet één keer in beeld in de Vuelta: “Wilden niet in verhaal-Evenepoel belanden”

VueltaHij was gestart zonder ambitie of doel en dat is eraan te merken. Na een halve Vuelta is Tom Pidcock (22) niet één keer in beeld geweest. “En toch is dit absoluut een positief verhaal”, zegt zijn trainer Kurt Bogaerts. Want de jonge Brit leert belangrijke lessen. Maar of hij die ook meeneemt naar het WK en Parijs-Roubaix, is allesbehalve zeker.