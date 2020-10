Tim Wellens pakt Vuelta-ritzege, is nieuwe bergkoning en wordt beloond met nieuw contract: “Nu zonder stress naar tweede overwinning”

VueltaTim Wellens heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal, die onderweg ook de bergtrui veroverde, nam de maat van medevluchters Guillaume Martin en Thymen Arensman. Hoogdag voor de Belg van Lotto-Soudal. “Ik had een beetje schrik om naar de Vuelta te komen, maar nu ben ik uiteraard heel blij met deze zege.” Op de koop toe kwam even later het nieuws dat zijn contract tot 2022 wordt verlengd.

Na de vlakke rit van gisteren moet er vandaag opnieuw geklommen worden in de Vuelta. De vijfde etappe was gesneden koek voor de aanvallers. Dat wist ook Tim Wellens, die andermaal in het offensief trok. Uiteindelijk dook hij met medevluchters Thymen Arensman en Guillaume Martin de finale in.

De drie koplopers hadden op 25 kilometer van de streep een voorsprong van 4'25" op het peloton. Ruim voldoende, zo bleek. Wellens, die onderweg telkens als eerste boven kwam en zo de bergtrui veroverde, kreeg een unieke kans om voor het eerst te zegevieren in de Ronde van Spanje.

De drie trokken naar de streep, waar een hellende finish wachtte. Arensman probeerde het met een verrassingsaanval, maar Wellens reageerde kwiek en rondde het vervolgens fantastisch af. Twaalf jaar na Greg Van Avermaet pakte zo opnieuw een Belg de ritzege in Sabiñánigo.

Ruim twee minuten later sprintte Primoz Roglic de concurrentie uit het wiel, waardoor de Sloveense rodetruidrager enkele seconden nam op de tegenstand. Daniel Martin kwam in de slotkilometer ten val.

Wellens: “Had moeilijke periode door val op training, ben heel blij met deze zege”

“Het voelt supergoed om mijn eerste overwinning van het seizoen te pakken”, klonk het bij Wellens. “Ik had een moeilijke periode door een zware val (op training, red.) en het duurde lang vooraleer ik mijn goede benen terugvond. Ik had zelfs een beetje schrik om naar de Vuelta te komen, maar nu ben ik uiteraard heel blij met deze zege. Het was het doel van het team om minstens één ritoverwinning te pakken. Leuk dat het zo vroeg gelukt is. De komende twee weken kunnen we zonder stress in deze Ronde van Spanje rondfietsen. De bergtrui? Het hangt ervan hoe de komende dagen verlopen. De grote bergen moeten nog komen, maar deze aanhebben is leuk.”

Verlenging met één jaar

Wellens, die nog een contract had tot eind 2021, was erg blij om aan te kondigen dat hij zijn contract verlengde met één jaar. “Ik ben in 2012 prof geworden in dit team. Lotto-Soudal maakt deel uit van mijn familie. Met hen won ik zes etappekoersen en mooie eendaagse races. Waarom zou ik veranderen? Ik voel mij goed. Het team vertrouwt me en ik heb veel vertrouwen in de toekomst van het team.”

