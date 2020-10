Tim Wellens pakt ritzege en is nieuwe bergkoning in Vuelta: “Nu zonder stress op zoek naar tweede overwinning”

Na de vlakke rit van gisteren moet er vandaag opnieuw geklommen worden in de Vuelta. De vijfde etappe was gesneden koek voor de aanvallers. Dat wist ook Tim Wellens, die andermaal in het offensief trok. Uiteindelijk dook hij met medevluchters Thymen Arensman en Guillaume Martin de finale in.

Wellens: “Had moeilijke periode door val op training, ben heel blij met deze zege”

“Het voelt supergoed om mijn eerste overwinning van het seizoen te pakken”, klonk het bij Wellens. “Ik had een moeilijke periode door een zware val (op training, red.) en het duurde lang vooraleer ik mijn goede benen terugvond. Ik had zelfs een beetje schrik om naar de Vuelta te komen, maar nu ben ik uiteraard heel blij met deze zege. Het was het doel van het team om minstens één ritoverwinning te pakken. Leuk dat het zo vroeg gelukt is. De komende twee weken kunnen we zonder stress in deze Ronde van Spanje rondfietsen. De bergtrui? Het hangt ervan hoe de komende dagen verlopen. De grote bergen moeten nog komen, maar deze aanhebben is leuk.”