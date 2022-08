Tim Merlier moet in eerste massasprint zijn meerdere erkennen in Bennett, maar blijft positief: “Op naar morgen”

Tim Merlier na z’n derde plaats: “Bennett reed gewoon een goede sprint, op naar morgen”

“Ik had liever gewonnen, hé”, lachte topfavoriet Merlier na aankomst. “Ik zat in een goede positie, maar op 400-500 meter van de streep zat ik nog aan de buitenkant van de bocht. Ik moest een klein beetje inhouden en kwam in de wind. Ik mis ook nog wat punch, denk ik. Of er iets fout liep in de sprint? Er gebeurt vanalles in een spurt hé, te veel om op te noemen. Maar ik werd nog twee keer afgeremd door een elleboog en verloor snelheid. Op het moment dat ik wilde aangaan, had ik al te veel energie verspeeld. Die dingetjes spelen mee. Maar Bennett reed ook gewoon een goede sprint. Wij waren precies wel de enige ploeg die wilde sprinten. Maar goed, op naar morgen. Er zijn nog genoeg kansen.”