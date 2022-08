Straffe Soler wint in Bilbao, Molard neemt het rood over van Roglic na snipperdag voor Evenepoel en co

VueltaMarc Soler heeft de vijfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Spanjaard arriveerde solo in Bilbao na een solo van zo'n 15 kilometer. De klassementsmannen hielden hun kogels op zak. Rudy Molard mocht zo de rode leiderstrui overnemen van Primoz Roglic.

Met morgen de eerste aankomst bergop op het menu, bood de vijfde etappe in de Ronde van Spanje de eerste grote kans voor de aanvallers. Richting Bilbao moesten vijf gecategoriseerde hindernissen overwonnen worden, waaronder in de finale de dubbele beklimming van de Alto del Vivero. Een rit die veel renners hadden aangekruist in het roadbook.

Dat bleek ook in het eerste wedstrijduur, waarin aan een rotvaart meer dan 50 kilometer afgehaspeld werd. Na veel vijven en zessen ontstond dan toch een omvangrijke kopgroep. Zonder Belgen, maar met onder meer Fred Wright en Rudy Molard, die vandaag een kans roken om het rood over te nemen van Roglic. De wekker van Marc Soler liep pas af toen het verschil al anderhalve minuut was, maar de eigenzinnige Spanjaard reed het gat in één ruk dicht. Meer dan een streep op de carrosserie, zou je denken.

Met de koers in een bepaalde plooi was het op vuurwerk wachten tot de eerste van twee beklimmingen van de Alto del Vivero. Voorin gooide Lawson Craddock de knuppel in het hoenderhok, maar meer dan een eerste schifting bracht hij niet teweeg. In het peloton hadden ook de Jumbo-Visma-ploegmaats van Primoz Roglic weinig baat bij een moordend tempo. Remco Evenepoel kon het zo relatief comfortabel vanop de tweede rij bekijken.

Het gevecht om de ritzege moest dan maar op de laatste beklimming van de Alto del Vivero plaatsvinden. Jake Stewart begon eraan met voorsprong, maar werd op een kilometer van de top voorbijgereden door een ontketende Soler. De Spanjaard van UAE moest het wel nog zo'n 15 kilometer alleen uitzingen met een jagende groep achtervolgers in zijn nek.

Soler had al meer dan twee cartouches verschoten, maar hield - mede door het getreuzel in de achtervolging - nipt stand en boekte zijn tweede etappezege in de Ronde van Spanje. Wright sprintte enkele tellen later naar de derde plek, wat hem vier bonificatieseconden opleverde. Daarmee komt hij in dezelfde tijd als Molard te staan, maar de Fransman mocht het rood aantrekken op basis van de resultaten van de voorbije dagen.

Vijf minuten na Soler kwamen de klassementsmannen broederlijk naast elkaar over de streep. Morgen mogen zij aan de bak, want dan ligt de finish bovenop de Pico Jano. De eerste belangrijke afspraak voor Evenepoel en co in deze Vuelta.

