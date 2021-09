Spektakel verzekerd: Vuelta stuurt renners over nieuwe moordklim die bekendstaat als ‘het boze tweelingzusje van de Angliru’

VueltaSteil, steiler, steilst. De Vuelta doet het weer. Het peloton moet in de 17de rit een bijna verticaal geitenpad over. Geen Angliru, wel het ‘boze tweelingzusje’. Kennismaking met de Alto del Gamoniteiro.

En of de Vuelta-organisatie nog iets in petto heeft om het de renners extra moeilijk te maken in de slotweek. Met de Angliru in de Ronde van Spanje en de Zoncolan en Mortirolo in de Giro dachten velen qua lastigheidsgraad zo’n beetje alles gezien te hebben, maar nu schudt de Vuelta-organisatie zowaar nog een schijnbaar zwaardere klim uit de mouw. Niet de Angliru — die laten de renners vandaag letterlijk links liggen— maar wel de Alto del Gamoniteiro wordt straks de scherprechter.

In wat de koninginnenrit van de Ronde van Spanje moet worden is de monsterklim aan het eind van de 17de etappe een meer dan taaie brok voor het peloton. Met 14,6 kilometer klimwerk aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 worden in het slot 1.465 hoogtemeters overbrugd in Asturië. Bovendien liggen in aanloop naar de Gamoniteiro twee klimmen van eerste en één helling van tweede categorie. Om het met de woorden van Jan Becaus te zeggen: geen kattepis.

Quote Het zicht op de top is fantas­tisch, maar ik ben er zelden omhoog gereden. Het is te steil om te kunnen trainen Vuelta-renner uit de regio Pelayo Sanchez.

Langer en hoger dan Angliru

Maar wat voor onding is die Alto del Gamoniteiro nu? De klim wordt op wielersite ‘Rouleur’ omschreven als ‘het boosaardige tweelingzusje’ van de Alto del Angliru. En die helling kennen we uiteraard allemaal. Het ‘Beest van de Asturias’ werd begin deze eeuw voor de eerste keren bedwongen in de Vuelta en dat leverde spectaculaire beelden op van zwalpende renners en volgwagens die hun motoren opbliezen om boven te komen. Vorig jaar won Hugh Carthy er nog een rit. De Alto del Gamoniteiro zou nog ‘boosaardiger’ zijn.

Beide klimmen zijn vergelijkbaar en liggen op een spreekwoordelijke steenworp van elkaar. Het zijn feitelijk twee hellingen op dezelfde flank van eenzelfde bergmassief. Daarbij ligt de weg naar Alto del Gamoniteiro iets zuidelijker dan de helling naar Alto del Angliru, alleen is de Gamoniteiro-klim ruim twee kilometer langer. De gemiddelde stijgingspercentages zijn nagenoeg gelijk. De top van de Angliru ligt met 1.570 meter wel een stuk lager dan de Gamoniteiro (1.768m).

Net als de Angliru gaat de weg op de Gamoniteiro bijna altijd met tien procent of meer omhoog. De enige stroken waar het stijgingspercentage onder de tien duikt zijn anderhalve kilometer in het begin en een tussenstuk halverwege. Verder is het pompen of verzuipen. De laatste kilometer is bijvoorbeeld goed voor een gemiddelde stijging van 13 procent. Veel renners zullen dus voor een kettingblad met 30 of meer tandwielen achteraan kiezen.

Slecht wegdek, smalle doorgang

Bovendien is de weg van bedenkelijke kwaliteit. Een echt grindpad is het niet, maar de vele putten en steentjes in het asfalt zorgen ervoor dat het voor geen meter bolt. Hier en daar werd door de organisatie wat nieuwe tarmac gegoten, maar in héél beperkte mate. De weg wordt gaandeweg ook smaller en smaller, waardoor het met fans weleens tricky kan worden voor de renners om voldoende doorgang te hebben. De klim is nog nooit eerder opgenomen in een wielerwedstrijd, dus vraagtekens zijn er voor iedereen.

Behalve misschien voor Burgos-BH-renner Pelayo Sanchez. De 21-jarige debutant is afkomstig van de streek en woont op een twintigtal kilometer van de Alto del Gamoniteiro. Bij ‘Rouleur' vertelt hij dat de plaatselijke wielerfans de Vuelta-organisatie al jaren smeken om de klim eens in het parcours op te nemen. Zelf zegt hij dat hij er bijna nooit op fietst wegens té lastig. “Het zicht op de top is fantastisch, maar ik ben er zelden omhoog gereden. Ik verkies de iets minder steile kant van het gebergte om goed te kunnen trainen.”

