Sepp Kuss, de onverwachte leider vol zelfvertrouwen: “Hou van de cols die eraan komen”

Nog zes ritten scheiden Sepp Kuss (28) van wat de grootste stunt in zijn carrière zou zijn: als knecht een grote ronde winnen. Het scenario wordt steeds realistischer: in week twee van deze Vuelta werd de Amerikaan van Jumbo-Visma nooit bedreigd. En - slecht nieuws voor de concurrentie - de ritten waar hij naar uitkijkt, komen er nu pas aan.

Hoeveel zijn woorden waard? Natuurlijk klonk Sepp Kuss vol vertrouwen op de tweede rustdag, want zo gaat dat in de sport: zwakte of twijfel tonen is ‘not done’. Komt daar nog bij dat Kuss alle reden heeft om in zichzelf te geloven. Na twee weken Vuelta zit hij behoorlijk stevig in het zadel: de eerste tegenstander die niet uit zijn eigen ploeg komt, is Juan Ayuso op meer dan 2,5 minuten.

Daarnaast is er het profiel van wat komt: de allerzwaarste etappes komen er nog aan, Kuss liegt wellicht niet als hij zegt dat hij er zin in heeft. Het hooggebergte is zijn terrein. “Deze week is er één waar ik sowieso naar uitgekeken zou hebben”, zegt de klimmer uit Colorado. “Ik hou van de cols in Asturië en Cantabrië die eraan komen. Dat zijn mijn type beklimmingen: steil en lastig.”

Volledig scherm Kuss draagt al acht ritten de rode leiderstrui. © Photo News

De Vuelta wordt normaal beslist op de Angliru (woensdag) en La Cruz de Linares (donderdag). Kuss noemt de laatste meer ‘tricky’ dan de eerste. Hij is ook op zijn hoede voor de heuvelachtige zaterdagrit: “Bijna een klassieker, zo’n dag kun je moeilijk controleren.”

Komt het moment nog waarop Kuss in de problemen komt? Volgens performance manager en trainer Mathieu Heijboer is het geen bezwaar dat Kuss al aan zijn derde grote ronde op rij bezig is. Volgens Heijboer heeft Kuss een uniek profiel: hij kan fysiek heel veel volume en intensiteit verdragen. “Daarnaast was er ook het mentale”, vertelt Heijboer. “Het was belangrijk dat wij ervoor konden zorgen dat Sepp blij en ontspannen was in de periodes tussen de Giro, de Tour en de Vuelta. Hij moest 100 procent in zijn comfort zone zitten om in de koers het beste in hem naar boven te halen.”

Reden waarom Kuss de voorbije maanden niet mee op hoogtestage ging met de ploegmaats, maar bij zijn vriendin in Andorra mocht blijven (ook op hoogte). Het resultaat mag er zijn. “Ik voelde me in de tweede van deze Vuelta beter dan in de eerste, en ik heb het gevoel dat ik nog beter word”, zegt hij.

Volledig scherm © Photo News