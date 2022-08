Schrik voor corona zit er stevig in in peloton: “De Vuelta-organisatie moet snel iets doen. Anders kan het zondag al gedaan zijn”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een mondmasker. Het was het eerste waar Remco Evenepoel aan de aankomst in Cabo de Gata naar vroeg. Nog vóór hij iets te drinken wilde. Opmerkelijk, als je weet dat het vandaag 34 graden was in Zuid-Spanje. Om maar te zeggen: de schrik zit er in. Niet verwonderlijk is dat. De lijst met besmette renners dikt elke dag aan. 20 opgaves al telt deze Ronde van Spanje tot nog toe. Twee renners misten de start in Utrecht. Het peloton kon nog enkele dagen gezond blijven, maar sinds rit vijf is het hek van de dam. Toen kwam nog één renner niet aan de start. Vandaag waren dat er maar liefst vijf, waaronder Simon Yates. Allen uit de Vuelta gekegeld door het gevreesde virus. En we zijn pas halfweg.

Tijdslijn: corona in de Vuelta Niet van start in rit 11 (31/08): Simon Yates (BikeExchange-Jayco) start niet meer in de elfde etappe. Ook nog: Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Roger Adria, Hector Carretero en Pau Miquel (Kern Pharma) Rit 10 (30/07): Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Sam Bennett (BORA-hansgrohe) niet van start in de tijdrit. Ook: José Herrada (Cofidis) en Harry Sweeny (Lotto Soudal) Rustdag (29/08): Mathias Norsgaard (Movistar) en Jarrad Drizners (Lotto Soudal) Rit 9 (28/08): Wout Poels (Bahrain Victorious) en Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl Team) Rit 8 (27/08): Nikias Arndt en Mark Donovan (Team DSM), Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) Rit 7 (26/08): Jaakko Hänninen en Andrea Vendrame (AG2R Citroën) Rit 6 (25/08): Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) Rit 5 (24/08): Daan Hoole (Trek-Segafredo) Rit 4 (23/08): / Rustdag (22/08): / Rit 3 (21/08): / Rit 2 (20/08): / Rit 1 (19/08): Manuel Penalver en Angel Madrazo (Burgos-BH) halen start in Utrecht niet

Volledig scherm Simon Yates moest de Vuelta vandaag verlaten na een positieve coronatest. © BELGA

Het peloton houdt de adem in. Ook Remco Evenepoel. Rood verliezen aan Covid-19: het slechtst denkbare scenario. “Simon Yates en Pavel Sivakov zien uitvallen... Zo’n nieuws is schrikken”, klonk het bij Evenepoel aan de start in Elpozo Alimentación. “De aankomstzone van de tijdrit dinsdag was een kleine nachtmerrie. Er was veel volk, niemand droeg een masker. Misschien moeten we een statement maken bij de organisatie. Het moet veiliger. Er moeten maatregelen genomen worden om de Vuelta veilig af te sluiten.” Liefst van al ziet de leider zo weinig mogelijk mensen aan de aankomstzone. “Vanaf vijf kilometer van de meet alles afzetten zodat niemand nog door kan, is volgens mij de enige oplossing.”

Ook vandaag was er in de aankomstzone weer veel publiek aanwezig. “Ik vind het heel jammer”, aldus Evenepoel. “Als de Vuelta-organisatie de koers met een gerust hart drie weken wil laten doorgaan, moet ze snel iets doen. Anders kan het volgende zondag al gedaan zijn.”

Niemand bij bussen

De ploegen doen er ondertussen alles aan om corona buitenskamers te houden. Ploegleider Geert Van Bondt: “We testen elke dag. De ploegdokter doet elke ochtend zijn ronde. Zo hebben we er ploegleider Klaas Lodewyck direct kunnen uithalen. Ook toen Pieter Serry positief testte, zijn de gevolgen beperkt gebleven. De renners slapen ondertussen allemaal apart. Ook onder mekaar en op de ploegbus dragen we mondmaskers. Meer kunnen we niet doen. Momenteel lukt het, maar we beseffen dat het morgen helemaal anders kan zijn.”

Ook de organisatie zelf scherpt de maatregelen aan. Ploegen worden extra van elkaar gescheiden en tussen de ploegbussen is niemand nog toegelaten.

