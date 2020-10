Roglic is sterkste der favorieten en wint eerste rit in Vuelta, Sloveen van Jumbo-Visma is meteen leider

Vuelta Colombiaan Higuita wint 18de Vuelta-rit na fraaie solo, leider Roglic komt niet in de problemen

12 september De Colombiaan Sergio Higuita heeft de achttiende etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. Higuita bleef als enige over van een kopgroep en rondde een solo van zo’n 50 km op fraaie wijze af. Leider Primoz Roglic kwam in de voorlaatste bergrit niet in de problemen.