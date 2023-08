Roglic en Vingegaard als twee hanen op één erf? “Het is niet nodig om één kopman te kiezen”

Vuelta Verloofde Oumi volgde de triomf­tocht van haar Remco in alle rust: “Hij maakt me sprakeloos, zoals met al zijn toppresta­ties”

“Oumi? Waar is Oumi?” Het was aan de finish boven in Navacerrada één van de meest gestelde vragen na afloop van de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje. Niemand die het echt leek te weten, behalve... Remco Evenepoel zelf.