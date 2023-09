RITVERSLAG. Wát een antwoord! Fenomenale Evenepoel wint machtig en pakt ook bergtrui

Remco Evenepoel (23) heeft uitgepakt in de Vuelta . Na zijn totale offday van gisteren trok hij in het offensief en met succes. De Belgische kampioen reed Romain Bardet los uit het wiel op de slotklim en trok met overmacht aan het langste eind. Na de finish barstte hij in tranen uit. Onze landgenoot staat na vandaag ook autoritair aan de leiding in het bergklassement.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het heeft geen zin om vandaag mee te gaan in een ontsnapping. We lassen best nog een paar goede dagen in het peloton in en dan zien we maandag wel op de rustdag”, sprak ploegleider Klaas Lodewyck voor de etappe over Evenepoel. De Belgische kampioen zelf over een eventuele aanvalspoging vandaag: “Je kan maar proberen, hé.”

En dat deed Evenepoel ook. Het was drummen voor een plekje in de vlucht van de dag. Na ruim 30 kilometer was het zover. Evenepoel - de aanstoker - kreeg onder meer Van Eetvelt, Bardet, Caruso en Kämna mee in een kopgroep. Later kwam ook Evenepoels ploegmaat Cattaneo aansluiten. Op de eerste klim van de dag sprokkelde de Belgische kampioen 15 bergpunten - zo naderde hij tot op één puntje van Vingegaard. De bergtrui als nieuw doel?

Volledig scherm © Photo News

Bardet en Evenepoel doken met een rotvaart naar beneden. Het duo breidde al snel de voorsprong uit op het groepje achtervolgers en het peloton en zette koers richting de volgende klim van de dag. Ook op de Puerto de Larrau greep Evenepoel de 15 bergpunten - onze landgenoot virtueel in de bollen. In de groep der favorieten gooide Ayuso een bommetje, de Spanjaard werd snel weer tot de orde geroepen door Jumbo-Visma en co. Allemaal in het voordeel van Evenepoel en Bardet. Het duo zou strijden voor de ritzege.

Op de slotklim, de Puerto de Belagua, bleef Bardet lang aan het wiel van Evenepoel plakken. Maar op 4 kilometer van de streep fladderde Evenepoel weg. Onze landgenoot pakte zijn tweede ritwinst in de Ronde van Spanje en mag morgen ook de bergtrui aantrekken. Van een ommekeer gesproken. Lennert Van Eetvelt werd knap derde. De favorieten bestookten elkaar vandaag niet.

Remco Evenepoel: “De bergtrui is een mooi doel” “Gisteren was een moeilijke dag”, weet Evenepoel. “Ik kon zelfs niet slapen. Ik heb een slechte nacht gehad met negatieve gedachten. Vandaag wou ik er het beste van maken en dat is ook gelukt. Ik verkende deze etappe, omdat het een belangrijke rit is. Ik ben trots op mezelf. De samenwerking met Romain (Bardet, red.) verliep perfect. Ik bepaalde het tempo op de beklimmingen en hij zou meerijden op het vlakke. De bergtrui? Dat is een mooi doel. Ik wil ook nog etappes winnen. Voor de groene trui pas ik, want Groves verdient hem.” Lees hier meer reactie van Evenepoel

Volledig scherm Larra-Belagua - Spain - cycling - Remco Evenepoel (BEL / Team Soudal - Quick Step) h edition - stage 14 - Sauveterre-de-Bearn > Larra-Belagua (156.2km) - Photo: Rafa Gomez/SCA/Cor Vos 2023 Photo News ! only BELGIUM ! / Evenepoel © Photo News / rv

Stand bergklassement

1. Remco Evenepoel: 63 punten

2. Michael Storer: 39 punten

3. Jonas Vingegaard: 36 punten

4. Romain Bardet: 35 punten

5. Sepp Kuss: 27 punten

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liveblog bekijk belangrijke updates EVENEPOEL WINT! Nog 2 km: 45 seconden Evenepoel gaat stevig tekeer. Bardet moet al 45 seconden toegeven op onze landgenoot. Evenepoel heeft hem langzaam doodgeknepen. Nog 4 km: Evenepoel vertrokken! Evenepoel fladdert weg. Bardet moet passen en zo is de Belgische kampioen op weg naar de zege. Nog 5 km: wachten Wie gooit als eerste de knuppel in het hoenderhok? Evenepoel kan natuurlijk ook rekenen op zijn sprint. Nog 7 km: Evenepoel op de trappers Evenepoel probeert Bardet overboord te gooien, maar de Fransman plakt voorlopig aan het wiel van de Belgische kampioen. Ondertussen is ook het groepje der favorieten begonnen aan de slotklim. Krijgen we daar nog spektakel? Nog 9 km: Puerto de Belagua De twee leiders zijn begonnen aan de slotklim. Wie gooit als eerste een bommetje? Nog 10 km: Evenepoel dendert voort Evenepoel lijkt de betere van de twee of speelt Bardet verstoppertje? Nog 16 km: de slotklim loert om de hoek Evenepoel en Bardet beginnen ei zo na aan de slotklim, de Puerto de Belagua (9,4 km aan 6,3%). Het groepje der favorieten volgt op 7'44". Nog 25 km: tussensprint voor Bardet Nadat Evenepoel alle bergpunten voor zijn rekening mocht nemen, mag Bardet nu als eerste voorbij de tussensprint passeren. Nog 25 kilometer. Storer is inmiddels bijgebeend door Van Eetvelt en Castroviejo. Het drietal volgt op 4 minuten van Evenepoel en Bardet. Het peloton kijkt tegen een achterstand aan van 6 minuten. Nog 26 km: Bahrain-Victorious op kop Het zijn de mannen van Mikel Landa die nu het voortouw nemen in het peloton. Is de Spanjaard iets van plan? Nog 33 km: opnieuw bergpunten voor Evenepoel Evenepoel komt opnieuw als eerste boven en pikt drie bergpunten mee. Zo verstevigt hij zijn bergtrui. Het parcours gaat nu in dalende lijn, totdat de slotklim opdoemt op een kleine 10 kilometer van het einde. Nog 35 km: klimmetje van derde categorie Op weg naar de slotklim ligt er nog een klimmetje van derde categorie. Ideaal voor Evenepoel om nog enkele bergpunten te sprokkelen. Nog 39 km: ritwinst Evenepoel? De tweede ritwinst van Evenepoel in deze Vuelta wordt steeds waarschijnlijker. Het feit dat de aanval van Ayuso snel teniet werd gedaan, zorgde ervoor dat het tempo in de groep der favorieten opnieuw stokte. Inmiddels hebben Evenepoel en Bardet al een voorsprong van 6'13" op het elitegroepje. Alleen de Fransman lijkt Evenepoel nog van een tweede ritzege te kunnen houden. Nog 44 km: afdaling Evenepoel en Bardet storten zich opnieuw naar beneden. Binnen een tiental kilometer gaat het wel opnieuw even in stijgende lijn met de Puerto de Laza, een klim van derde categorie. Nog 47 km: Evenepoel weer als eerste boven en virtueel in de bollen De Belgische kampioen rondt als eerste de top van de Puerto de Larrau en grijpt 15 bergpunten. Evenepoel neemt zo virtueel de bolletjestrui over van Vingegaard. 💙🤍 🇧🇪 @EvenepoelRemco corona Larrau por delante de 🇫🇷 @romainbardet. 3º 🇦🇺 @mjstorer_au.

💙🤍 🇧🇪 Evenepoel conquers Larrau ahead of 🇫🇷 Bardet, with 🇦🇺 Storer cresting in 3rd.



5⃣0⃣ pts - Evenepoel

3⃣7⃣ pts - Storer

3⃣6⃣ pts - Vingegaard#LaVuelta23 pic.twitter.com/oRLtSwzLNG — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 49 km: nog 2 km klimmen Evenepoel en Bardet moeten nog twee kilometer klimmen voor ze de top bereiken van de Puerto de Larrau. Pakt onze landgenoot boven nog eens 15 bergpunten en ook virtueel de bergtrui? Storer hangt op 1'17", het peloton op 4'58". Nog 52 km: versnelling Ayuso In de groep der favorieten komt het eerste prikje van Ayuso. De tegenstand schuift vlotjes mee - Uijtdebroeks incluis. 💥 ¡Se mueve AYUSO!

💥 Ayuso attacks!#LaVuelta23 pic.twitter.com/bEhH5xlkKm — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 53 km: UAE Team Emirates op kop van peloton De Emiraten leiden al een hele tijd het uitgedunde peloton. De mannen van Jumbo-Visma hebben nog geen trap te veel gegeven. Gesink moet nu wel lossen. Ook Cras, Almeida en Soler hebben het lastig. Nog 56 km: Storer hangt er nog tussen Het tempo zit er goed in bij Evenepoel en Bardet. De bonus van het duo op Storer bedraagt één minuut, de voorsprong op een groepje achtervolgers stijgt toch al richting twee minuten. Het peloton volgt op bijna vijf minuten. Nog 58 km: mooi moment Bardet pakt een fles water aan van een supporter en giet het wat over zich uit om te verkoelen. De Fransman is collegiaal en giet ook wat water over het lichaam van Evenepoel. De thermometer geeft 32 graden aan.

laad meer