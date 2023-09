RITVERSLAG. Gretige Evenepoel moet tevreden zijn met vierde plek, ex-wereldkampioen Costa mag juichen

KIJK. Evenepoel bedankt ‘compagnon de route’ Bardet met twee cadeautjes

Het was gisteren zijn ideale ‘compagnon de route’. Dus ging Remco Evenepoel deze ochtend voor de start van de vijftiende etappe in de Vuelta Romain Bardet (32) een bezoekje brengen in de bus van DSM. Evenepoel schonk zijn trofee van de ritwinst en een tricolore truitje. Diezelfde Bardet, maar ook de internationale pers en bij uitbreiding de hele sportwereld, was vol lof over Remco’s indrukwekkende raid.