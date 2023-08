RITVERSLAG. Evenepoel wint elitesprint en is leider in Vuelta, maar hekelt ook opnieuw veiligheid nadat hij tegen vrouw knalt

Op dag drie trok de Vuelta al de bergen in. In de finale moet het peloton twee cols in Andorra overwinnen, de aankomst lag bergop. Voor de start gaf Evenepoel aan dat Soudal Quick-Step geen initiatief ging nemen, maar dat draaide toch anders uit. Onder anderen Caruso en Kämna maakten deel uit van de kopgroep. Twee goede klimmers die je niet logischerwijs niet te veel speelruimte wil geven. Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma beseften het gevaar en lieten respectievelijk Serry en Van Baarle het vuile werk opknappen.

Met succes, want de leiders reden nooit echt ver weg. Caruso, Kämna en de verrassend sterke Sepúlveda waren de beste klimmers in de kopgroep, maar Sepúlveda moest de rol lossen in de afdaling. Caruso en Kämna begonnen met een voorsprong van 1'30" aan de slotklim. In het groepje der favorieten was het geruime tijd wapenstilstand, maar in de slotkilometers kregen we toch nog spektakel.

De vreugde bij Evenepoel was enorm, maar na de finish was het nog even serieus schrikken. Plots verschenen beelden van een hevig aan het hoofd bloedende Evenepoel. De oorzaak: meteen na de finish en in volle euforie knalde Evenepoel tegen een vrouw, de perschef van de Catalaanse politie, aan. Gelukkig leek het allemaal ernstiger dan het uiteindelijk was. Het bloed was snel verdwenen, al zullen Evenepoel en de vrouw in kwestie wel stevig geschrokken zijn.

Evenepoel hekelt veiligheid: “Het hangt mijn kl*ten uit”

In het interview achteraf liet Evenepoel zich na zijn val opnieuw fors uit over de veiligheid en de organisatie van de Vuelta. “Het is de derde keer op rij. It is breaking my balls - het hangt mijn kl*ten uit”, zei een zichtbaar gefrustreerde Evenepoel. “De ploeg vroeg nochtans om meer ruimte te maken in de aankomstzone, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Hopelijk ondervind ik geen al te grote gevolgen van deze val.”

Afgelopen weekend liet Evenepoel ook al stevig zijn ongenoegen blijken over de ploegentijdrit, die in het donker en in hondenweer afgewerkt werd. Zondag werd de finale van de rit door het slechte weer pas geneutraliseerd nadat de renners er uitdrukkelijk om vroegen.