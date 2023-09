RITVERSLAG. Evenepoel maakt indruk in bergrit, maar weet niet dat hij om zege sprint en ziet Roglic winnen

Een dubbel gevoel voor Remco Evenepoel na de achtste etappe van de Vuelta . Hij reed bijzonder sterk op de Xorret de Cati, de slotklim, maar wist niet dat alle vluchters al ingerekend waren. In de sprint voor de ritzege ging Evenepoel dan ook niet voluit. “Ik wist niet dat we voor de ritzege aan het sprinten waren. Echt frustrerend, ik heb het gevoel dat ik hier kon winnen.” Primoz Roglic profiteerde en snelde Evenepoel voorbij.

Drie cols van tweede categorie en één van derde categorie over 165 km: een hele dag op en af in de Vuelta. Met een knaller op het einde: een stevige klim van 3,9 kilometer aan gemiddeld 11,4 procent, met stroken tot 22 procent. “Vandaag is het de Muur van Hoei, maar dan drie keer zo lang”, zei Uijtdebroeks vooraf. Spektaktel gegarandeerd en dan zou het nog eens regenen in de finale. Evenepoel startte zowaar met regenbanden.

Niet alleen klassementsmannen, maar ook vluchters hadden deze rit aangekruist, vooral Thomas De Gendt dan. Hij moest en zou in de vlucht van de dag zitten. Lotto Dstny stuurde naast De Gendt ook Kron, Van Eetvelt en Moniquet mee. Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma waren niet vertegenwoordigd in de groep van 30 voorin, UAE en Movistar wel. De best geplaatste in de kopgroep was Cristian Rodriguez, de Spanjaard van Arkéa-Samsic. Hij stond vooraf op 4:01 van leider Martinez en reed even virtueel in het rood.

De Gendt op z’n De Gendts

Heel veel ruimte kreeg de kopgroep niet. Groupama-FDJ - Martinez wilde niet zomaar afscheid nemen van zijn rode trui - en vooral Jumbo-Visma zorgden voor een hoog tempo in het peloton. Voorin was De Gendt de grootste motor. Wie anders? Op z’n De Gendts ging hij er zelfs alleen van door. Al snel nam hij twee minuten voorsprong op z’n medevluchters. Maar topbenen had De Gendt niet. Lazkano, Caruso, Kron en Costa waren de sterkste voorin.

Door het indrukwekkende beukwerk van Gesink, Van Baarle en Kelderman zat de overwinning er niet in voor de vluchters. De vraag die toen al rees: wat is Jumbo-Visma van plan? Uitpakken op de laatste beklimming, de Xorret de Cati?

Indrukwekkende Evenepoel

Een plotse ontploffing van Roglic of Vingegaard kwam er niet. Het was een beresterke Louis Vervaeke die het tempo bepaalde. Op het immens steil middengedeelte nam Evenepoel over vanuit het zadel, hij oogde scherp en maakte een uitstekende indruk. De eerste echte aanval kwam van Sepp Kuss, op een strook van 22%. De Amerikaan rook bloed omdat leider Martinez al snel moest lossen. Maar echt wegrijden deed de Amerikaan niet. Een sterke Evenepoel rekende hem terug in en bleef doorstomen. Hij keek voortdurend op zijn wattagemeter en leidde Roglic, Vingegaard, Mas en Ayuso mee over de top van de Xorret de Cati.

Evenepoel nam ook de kop in de afdaling en begon in een uitstekende positie aan de sprint. Roglic ging hem voorbij op zo’n 200 meter van de finish. Evenepoel keek raar op. Hij verklaarde achteraf dat hij niet besefte dat de sprint om de ritzege ging. Primoz Roglic profiteerde en won de etappe. Dubbel feest voor de gele brigade van Jumbo-Visma, want Sepp Kuss neemt de leiderstrui over van Martinez.

Evenepoel wist niet dat hij zege kon pakken: “Dacht dat vlucht nog voorop was” Ondanks een sterke bergrit overheerste ontgoocheling bij Remco Evenepoel achteraf. De reden? “Ik wist niet dat we voor de overwinning sprintten”, klonk het verrassend. “Ik dacht dat de vlucht nog weg was. Dat is de reden waarom ik me zo ‘lullig’ in het wiel van Roglic zette. Ik probeerde hem geen ruimte te geven. Pas als ik over de meet bolde, had ik door dat er nog niemand eerder binnen was gekomen.” “Ik denk wel dat ik had kunnen winnen. Ik voelde me veel beter dan tijdens de vorige bergrit. Als ik het had geweten, had ik meer ingehouden en vol op de sprint gegokt”, vervolgde Evenepoel. “Of ik boos ben op Klaas Lodewyck? Ja, ik ga hem naar huis sturen. (lacht) Ik zal zijn communicatie hoogstwaarschijnlijk niet gehoord hebben door het vele volk op de klim. Het is gewoon stom, het had een mooie tweede ritzege in een paar dagen tijd kunnen zijn. Én het ging ook om een paar bonificatieseconden.” Toch wil Evenepoel vooral het positieve meenemen naar de volgende dagen, waarin opnieuw enkele bergetappes op het menu staan. “Vandaag werd ook duidelijk dat alle jongens van de ploeg in orde zijn. Naar morgen en de komende dagen toe is dat een goed teken. Ik voel me zelf ook weer top. De pijn in de rug en in het hoofd is volledig weg.”

Liveblog bekijk belangrijke updates Roglic klopt Evenepoel in sprint! Nog 1 km: Soler, Almeida en Kuss keren terug We zijn terug met acht! Nog 2 km: Evenepoel kent afdaling goed Ook in de afdaling blijft Evenepoel druk zetten. Hij kent de wegen hier goed. Nog 3 km: Versnelling Evenepoel De Belgische kampioen kijkt op zijn meter en ziet dat de wattages goed zitten. Hij leidt Roglic, Vingegaard, Mas en Ayuso mee over de top van de Xorret de Cati. Nog 4 km: Evenepoel controleert Evenepoel neemt de kop van het groepje. Ayuso, Almeida, Soler, Mas, Roglic, Vingegaard en Kuss kunnen nog volgen. Nog 4 km: Evenepoel rijdt terug naar Kuss Remco Evenepoel is goed aan het indelen en komt terug tot bij Sepp Kuss. Wie is de volgende aanvaller? Nog 5 km: Aanval Kuss! Sepp Kuss heeft bloed geroken. Hij versnelt vanachter de rug van Evenepoel, die niet reageert op de aanval van Kuss. Nog 5 km: Evenepoel vanuit het zadel Remco Evenepoel versnelt vanuit het zadel. Jumbo-Visma volgt goed. Nog 5 km: Leider Martinez lost, Kuss virtueel leider Lenny Martinez moet eraf. Sepp Kuss rijdt zo virtueel in de rode trui. Nog 5 km: Soudal Quick-Step neemt over Een beresterke Louis Vervaeke neemt de kop van het peloton over van Valter. Evenepoel zit in zijn wiel en oogt sterk. Nog 6 km: Lazkano en Costa met moed der wanhoop, Thomas lost Het kopkwartet spat nog even uiteen. Lazkano en Costa laten Kron en Caruso achter. Ze hebben nog slechts tien seconden voor op het peloton, waar de deur openstaat. Ondermeer Geraint Thomas moet lossen. Nog 7 km: Het vuurwerk kan beginnen! De vier vluchters beginnen aan de Xorret de Cati, de steile slotklim. Na de top is er nog een afdaling en een lichtoplopende slotkilometer. Een halve minuut na de kopgroep, begint ook het peloton aan de Cati. Nog 10 km: Klassementsmannen komen naar voor De klassementsmannen beginnen zich te positioneren. Het rijk van de vluchters is bijna uit: de winnaar zit in het peloton. Nog 18 km: Voorsprong onder de minuut Lazkano, Caruso, Kron en Costa vechten voor wat ze waard zijn, maar hun voorsprong slinkt onder de minuut. Jumbo-Visma is opnieuw indrukwekkend. Nog 24 km: Aftellen naar Xorret de Cati Over minder dan twintig kilometer snijden de koplopers de Xorret de Cati aan, waar de rit hoogstwaarschijnlijk beslist zal worden. Ondertussen blijven Van Baarle, Gesink en Kelderman beuken op kop van het peloton. Nog anderhalve minuut is het verschil. Wat is Jumbo-Visma van plan? Nog 30 km: Peloton nadert tot op 2'20" Het peloton komt binnen de minuut van de grote achtervolgende groep. De vier koplopers rijden nog 2'20" voor het peloton uit. Nog 33 km: Latour geeft op Pierre Latour (Total-Energies) stapt uit de Vuelta. De Fransman kwam gisteren ten val. Ook een zieke Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) geeft er de brui aan. Nog 37 km: Definitieve afscheiding voorin Het duurde bijzonder lang, maar er is eindelijk een definitieve afscheiding voorin. Lazkano, Caruso, Kron en Costa nemen één minuut op de andere vluchters. Strijden ze om de ritzege? Nog 40 km: Nieuwe afscheiding voorin Tiberi, Lazkano, Costa en Kron vallen nóg eens aan. In het peloton neemt Van Baarle de kop. Het verschil is nog steeds drie minuten. Nog 47 km: Acht leiders, mét Moniquet De kopgroep is opnieuw wat ruimer geworden. De acht namen op een rijtje: Rodriguez, Caruso, Tiberi, Moniquet, Costa, Lazkano, Bardet en Berhe.

