“Remco werd gekruisigd op de Aubisque”: buitenlandse media keken stomverbaasd naar de inzinking van Evenepoel

MARCA: “Remco werd gekruisigd op de Aubisque”

“Het was niet de dag van Remco Evenepoel”, aldus MARCA. “De Belgische ster was naar de Vuelta gekomen om zijn titel van vorig jaar te verdedigen, maar dat is mislukt. Hij beleefde één van de donkerste dagen van zijn nog jonge carrière. Remco werd gekruisigd op de Aubisque. In de tijdrit kon hij al minder tijd pakken op zijn concurrenten dan verwacht en op weg naar de Tourmalet ontplofte hij helemaal. Het werd een echte beproeving en Evenepoel kon bergop zelfs Filippo Ganna, die totaal geen klimmer is, niet volgen. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de uittredende winnaar dit jaar de Vuelta niet zal winnen.”

De Telegraaf: “Evenepoel maakte er een potje van”

Ook in Nederland zagen ze de offday van Evenepoel niet aankomen. “Evenepoel had een van de grote uitdagers van Jumbo-Visma moeten worden in deze etappe. Maar uitgerekend hij maakte er al in de beginfase een potje van”, schrijft De Telegraaf. “Evenepoel loste met nog 89 kilometer te gaan en werd door de ene na de andere renner gepasseerd. Waar zijn achterstand op de kopgroep aanvankelijk rond een minuut lag, liep die gedurende de rit zelfs op naar meer dan twintig minuten. Een dramatische dag voor de Belg.”

Gazzetta dello Sport: “Evenepoel moet uitzoeken hoe hij omgaat met grote rondes”

“Het had de dag van het duel met Roglic, en bij uitbreiding heel Jumbo-Visma, moeten worden. Maar in plaats daarvan ging Evenepoel stevig onderuit op 3.200 meter van de top van de Aubisque”, stelde de Gazzetta dello Sport ook vast. “De titelverdediger zakte helemaal weg onder het sloopwerk van Gesink en Kelderman. De Vlaamse renner kwam uiteindelijk op 27 minuten van Vingegaard aan. Evenepoel zal nu moeten uitzoeken hoe hij om moet gaan met grote rondes. Dit seizoen faalde hij zowel in de Giro, door covid, als in de Vuelta.”

L’Équipe: “Dit is de grootste klap die hij tot dusver heeft moeten incasseren”

“Het was de eerste klap in de jonge carrière van Remco Evenepoel die zijn team niet kon verklaren”, schrijft de Franse sportkrant L’Équipe dan weer. “Evenepoel verloor uiteindelijk meer dan 27 minuten. Hij zag al snel in dat z'n klassement een verloren zaak was en reed het laatste deel van de etappe alsof het een trainingsrit was. Op verre afstand van de andere klassementsmannen - de gegevens op zijn fietscomputer konden hem even niks meer schelen. Dat zal hij zich de avond voor de koninginnenrit toch wel anders voorgesteld hebben. Dit is de grootste klap die hij tot dusver heeft moeten incasseren, toch zeker in een grote ronde. Vorig jaar was hij nog de koning van Spanje, nu was hij nergens te bespeuren in de koninginnenrit.”

AS: “De koning heeft afscheid genomen van zijn kroon”

“Al snel in de etappe, 90 kilometer voor de finish, kon Evenepoel het tempo van de besten niet volgen”, schrijft AS. “Pijnlijk, want deze Vuelta was net zeer belangrijk voor Evenepoel. Hij wil op korte termijn de Tour rijden en winnen en dit was een test om te zien of dat een realistisch doel is. In de Vuelta van dit jaar wordt veel meer geklommen dan in de editie van 2022 en al in de tweede week moet Evenepoel zijn klassementsambities opbergen. Op zijn jonge leeftijd heeft de Belg al een palmares waar veel andere renners alleen maar van kunnen dromen. Maar deze dertiende rit was zeer pijnlijk voor hem. De koning heeft afscheid genomen van zijn kroon”

