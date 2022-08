"Remco kan team dragen maar ook vermoorden. Zijn ploegmaats zijn bloednerveus": inkijk in de tactiek van Quick.Step voor de ploegentijdrit

Vuelta Ackermann nipt sneller dan Bennett in Madrid, Roglic stelt tweede eindzege op rij veilig

Pascal Ackermann heeft de slotrit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Duitser van BORA-hansgrohe was in een koninklijke sprint in Madrid sneller dan Sam Bennett en Max Kanter. Primoz Roglic kwam niet meer in de problemen en mag zich voor het tweede jaar op rij eindwinnaar van de Vuelta noemen.

8 november