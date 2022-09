Remco Evenepoel wil morgen eigen koers rijden: “Mogelijk zit iedereen al na eerste klim geïsoleerd”

“Dit was de perfecte koers”, opent Evenepoel het flashinterview. “Het was leuk om de hele dag controle te hebben. Ik had Mads (Pedersen, red.) beloofd om samen met hem de ontsnapping te controleren. Wat Mads toonde, was indrukwekkend, want het was echt wel een pittige klim. Felicitaties aan Trek-Segafredo. Waarom ik ook in het slot vooraan zat? Ik wou een val of pech vermijden en dat belangrijkere driekilometerpunt bereiken. De grootste schrik vandaag was dat ik tegenslag kreeg. Veilig blijven was belangrijk. Daarom wilden we steeds met iedereen vooraan zitten. In de voorlaatste kilometer gaven we gas terug en volgden we tot aan de streep.”