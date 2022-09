Remco Evenepoel na tweede ritzege: “Ik zie dit als een beloning voor al het harde werk en de vele opofferingen”

Dat heet dan de puntjes op de i zetten. In de laatste etappe met aankomst bergop van deze Vuelta knalde Remco Evenepoel in zijn rode trui naar z'n tweede ritzege - zijn eerste in een rit in lijn. “Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn leven”, vertelde Evenepoel in het flashinterview. “Het was echt een zware rit met lastige beklimmingen en vroege aanvallen, zoals die van UAE en Almeida. Maar ik ben altijd kalm gebleven - misschien heb ik op dat vlak nog het meest geleerd. Ik wist dat het in de laatste hectometers vrij vlak was. Ik heb tijdens de winter veel aan mijn sprint gewerkt - dat levert nu op.”