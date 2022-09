Remco Evenepoel komt als Vuelta-triomfator over de streep in Madrid, volg hier de nabeschouwing met Michel Wuyts

Vuelta Zoveel verdient Remco Evenepoel met zijn eindwinst (en andere prestaties) in Vuelta

Remco Evenepoel zal aan zijn eindwinst in de Vuelta individueel een kleine 200.000 euro prijzengeld overhouden. Niet dat we minachtend willen doen over dat bedrag - 200.000 euro op drie weken tijd is voor een hard werkende mens best wel veel geld, maar vergeleken met wat bijvoorbeeld de winnaar van het US Open-tennistornooi (2,6 miljoen euro) of de Masters golf (2,5 miljoen euro) opstrijken, is dat een peulschil. Zelfs Tourlaureaat Jonas Vingegaard ving eind juli na drie weken hard zwoegen minstens een half miljoen euro (premie voor eindzege).

