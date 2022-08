Remco Evenepoel, die afziet in geïmproviseerd ijsbad, ligt niet wakker van tijdswinst Roglic: “Je kunt niet álles willen in het leven”

VueltaWordt rit vier over drie weken in Madrid slechts een voetnoot in dit Vuelta-verhaal? We zijn geneigd te denken van wel. “Tuurlijk pak ik liever zélf bonificatieseconden mee”, gaf Remco Evenepoel toe. ‘”Maar hey, er komt nog zóveel aan.”

Flashback naar zondag 9 mei 2021. Remco Evenepoel mengt zich op 27 kilometer van de aankomst in de tweede Girorit in een hevig bonificatiesprintje. Leuk spektakel, hard tegen onzacht. Na Ganna, maar vóór Bernal graait hij twee extra seconden mee, waardoor hij in het klassement klimt van zeven naar vier. Kattengespin. Het is één van de lesjes die hij meeneemt uit zijn eerste grote ronde: verbruik geen onnodige energie, spaar je krachten waar het kan. Exact wat Evenepoel gisteren deed op Puerto de Herrera, achter de gekromde ruggen van Roglic en Alaphilippe. ‘Doe maar, jongens.’ Verstandig.

“Uiteraard graai ik liever zelf boni mee”, gaf hij toe. “Maar hey, je kunt niet alles willen in het leven. En er zit nog zoveel aan te komen.” Of hij er dus belang aan hecht dat Roglic hem in het klassement op een kleine halve minuut zet? “Niet echt, neen.” Evenmin van het feit dat Ethan Hayter hem in het jongerenklassement met één tel voorafgaat, met de nodige podiumverplichtingen tot gevolg, durven we denken. “Los van Roglic’ boni op de klim en aan de finish, verloor ik geen tijd. Missie geslaagd, met andere woorden.” Ook ploegleider Wilfried Peeters zag dat het goed was. “Het gat viel áchter hem. Da’s positief.”

Voor de ritzege werd eerder de kaart-Alaphilippe getrokken. Maar die bleef in de slotfase totaal onzichtbaar. “’Ik zat er wel, maar had in die loden hitte (Baskenland kreunde onder een moordende 35 graden, red.) de benen niet meer. Excuse-moi, Fitte’, zei hij. De verwachting is dat hij in de loop van deze Vuelta nog wel meer aan de oppervlakte komt. Maar zó’n gouden kans op zó’n geschikte aankomst krijg je natuurlijk niet elke dag.” Evenepoel deed dan maar zijn eigen ding in Laguardia. “ Dat móest ik doen, om geen schade op te lopen. Misschien had ik een paar plaatsen dichter kunnen eindigen mocht ik meer in mijn sprint hebben geloofd. Maar ach, zo was het wel goed.”

Met ‘goed’ doelde Evenepoel vooral op zijn gevoel. Al drukte hij het zelf eerder uit met de woorden ‘ça va’. Brussels voor: alles in orde. Zo’n kilometertje bergop is natuurlijk heel specifiek en intensief. Het is een soort inspanning waarop ik al lang niet meer heb getraind. Maar ik moest gewoon ‘mee’ met de explosievere Roglic. En dat is gelukt.” Het verkwikkende ijsbad, waarin hij zich na afloop aan de teambus met zijn typische kwajongensblik onderuit liet zakken was welkom. “Goh, ja. Het deed enorm deugd.”

Over warmte gesproken: ook morgen zal de temperatuur in Noord-Spanje knap stand houden. 31 graden in Irun, 34 in Bilbao - weliswaar met dreigende onweerskans tegen de avond. Peanuts vergeleken bij de soms 45 à 50 graden in volle zon in de dalen tussen de heuvels rond Denia, waarin Evenepoel zijn voorbereidende stage afwerkte.

