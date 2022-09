Remco Evenepoel blijft stoïcijns na valpartij: “Als ik kalm blijf, blijft iedereen kalm”

VueltaMeester zijn van het spel, en toch heel blij moeten zijn dat je nog steeds leider bent in de Vuelta : het zit soms kort bij mekaar. Remco Evenepoel (22) ontsnapte gisteren door een klein gaatje, want zijn val had veel erger kunnen zijn. Et alors?

Eerst het goeie nieuws: Evenepoel heeft de nieuwe test in de Vuelta alweer met glans doorstaan. Hij en zijn ploeg hadden volledige controle over de bergrit naar Penas Blancas. De vroege vlucht kreeg vrijheid, van de grote kannonen gaf hij alweer de beste indruk, niemand was in staat om hem pijn te doen. “Dit is een geruststelling voor de zware ritten die nog komen”, zei hij. “Ook de ploeg zag er weer heel sterk uit.”

Quote Mijn handen zijn nog het vervelend­ste. Misschien kunnen ze het vocht uit die blaren halen, want ik moet hier nog anderhalve week mijn stuur vasthouden. Evenepoel

Op basis van zijn flukse sprintje op het einde, zou je denken dat Evenepoel zelfs tijd had kunnen nemen op zijn concurrenten. “Ik had nog goeie benen, dus ik heb nog even doorgetrokken”, lachte hij. “Maar het was niet de bedoeling om zelf aan te vallen. Als je een plan maakt, moet je niet altijd meer willen doen. Er komen nog zware ritten aan, dan kan je beter wat energie sparen. Dit was een goeie dag.”

Gezwollen handen

En toch kwam hij dus niet ongeschonden aan de finish. Halfweg koers ging Evenepoel onderuit in een bocht. Hij liet de ploegmaats meteen weten dat hij oké was, de schade bleef beperkt tot een schaafwonde en bloeduitstorting aan de rechterdij en op zijn handen staat een ferme zwelling. “Peanuts”, vond hij. “Mijn fiets is er erger aan toe dan ik. Het zijn oppervlakkige wonden. Mijn bot is niet geraakt, enkel mijn spier, dat is meestal minder erg.”

“Mijn handen zijn nog het vervelendste. Misschien kunnen ze het vocht uit die blaren halen, want ik moet hier nog anderhalve week mijn stuur vasthouden. Misschien moet ik toch eens gaan denken om handschoenen te dragen.”

Evenepoel liet het luchtig klinken, maar hij besefte dat hij aan (veel?) erger ontsnapt was. “Ik viel op dezelfde manier als Julian de dag voordien”, vertelde hij. En die belandde in het ziekenhuis met een ontwrichte schouder. “Gelukkig was het bij mij geen harde patat, ik kon doorschuiven. Hoe het gebeurde? Mijn voorwiel schoof weg in een bocht. Het was zo’n typische Zuid-Spaanse baan: met redelijk wat vuiligheid erop. Mijn handen en benen zagen zwart na de val. Wellicht lag er ook wat olie tussen.”

Volledig scherm Evenepoel kwam over de meet met een gescheurde broek. © Photo News

Twee valpartijen op twee dagen: het zal toch niet zijn dat ze bij Quick.Step-Alpha Vinyl onheil beginnen aan te trekken? Je mag het niet gedroomd hebben dat de Vuelta door een stomme val door zijn vingers glipt. Helemaal onschuldig was het incident trouwens niet, de rode truidrager ging nog tijdens de rit verhaal halen bij de koersdirectie. Evenepoel vond dat de motoren te dicht voor het peloton reden - een terechte opmerking.

“Ze reden in de afdaling met drie naast mekaar kort voor ons. In die bocht moest Devenyns daardoor vrij fors remmen. Dat gaf een accordeon-effect. Ik kon niet naar de buitenkant, want daar lag een afgrond en die vermijd ik liever (grijnst). Ik probeerde de bocht langs de binnenkant af te snijden, maar dat liep dus fout.”

IJzig kalm

Opvallend: Evenepoel bleef na zijn val ijzig kalm. Geen gebaren, geen geschreeuw. Geen paniek, geen hectiek. “Vorig jaar was ik bij zoiets beginnen flippen en had ik die klik in mijn hoofd niet kunnen maken, nu wel”, zei hij. “Ik heb ondertussen al veel erger meegemaakt. Na mijn val in de Ronde van Lombardije moest ik opnieuw leren stappen. In vergelijking daarmee is dit niets. Ik heb rustig van fiets gewisseld, dat leek me het beste. Als ik kalm blijf, blijft iedereen kalm.”

Morgen moet blijken of de blessures hem toch meer parten spelen. Dat het een relatief rustige etappe voor sprinters lijkt te worden, is in ieder geval geen nadeel. “Het is goed dat mijn lichaam kan blijven draaien zonder dat ik heel zware inspanningen moet leveren.” Evenepoel hoopt de val liefst zo snel mogelijk te klasseren. Het is alvast duidelijk dat hij mentaal géén tik heeft moeten incasseren. “Echt, die val heeft niets gedaan aan mijn gevoel in mijn benen of in mijn hoofd.”

Ploegmaat Ilan Van Wilder: “Een goeie dag, maar geen makkelijke dag voor ons”

