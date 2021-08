Rein Taaramae slaat toe vanuit vroege vlucht, geen aardverschuivingen bij favorieten op Picon Blanco

Vuelta Dubbelslag voor Roglic in aparte Vuelta-tijd­rit, Carthy en Carapaz weren zich kranig

3 november Dubbelslag voor Primoz Roglic in de Vuelta. De Sloveen won de tijdrit naar Mirador de Ezaro met één seconde voorsprong op Will Barta. Hugh Carthy hield goed stand en gaf maar 25 tellen toe, Richard Carapaz kwam binnen op 49 seconden. Roglic in het rood, maar het spel om de eindwinst in de Ronde van Spanje is nog lang niet gespeeld.