REACTIES. Remco Evenepoel is fier op zijn ploegmaats, maar: “We hadden natuurlijk graag gewonnen”

Remco Evenepoel: “Ik heb lange kopbeurten gedaan en dat was nodig om de snelheid hoog te houden”

“Ik ben tevreden. Zijn jullie niet tevreden? De renners van Jumbo-Visma wegen gemiddeld tien kilogram meer. Ik mag fier zijn op alle jongens. We hebben goed ingedeeld. We hadden enkel een zwak momentje na het tussenpunt. Het klopt dat het beter is dat ik nog geen trui om de schouders heb. Het is een voordeel, maar we hadden natuurlijk heel graag gewonnen. Het had meer gepikt als INEOS won met 77 honderdsten. Als ik de sterkste bleek te zijn, mocht ik de laatste anderhalve kilometer vol blijven rijden. Ik heb lange kopbeurten gedaan en dat was nodig om de snelheid hoog te houden. We hebben weinig tijd verloren. Andere ploegen staan er veel slechter voor. Nu focussen we ons op ritwinsten. Na de eerste rustdag begint de echte Vuelta.” (lacht)