Rampdag voor Lotto-Soudal, dat met Steff Cras meteen klassementsrenner en één van zijn grootste ‘puntenpakkers’ verliest: “Dit is zuur”

Inzoomend beeld plots, op 25 kilometer van de finish in Utrecht. Men down, in meervoud. Wout Poels. Kamil Malecki ook, shirt gescheurd op rug- en schouderhoogte. En in de achtergrond, kreunend op het asfalt: Steff Cras. “We zagen het ook maar toen het al gebeurd was”, aldus ploegleider Kurt Van De Wouwer. “Plots lagen ze daar. Met twee tegelijk. Zijn ze in elkaar gehaakt? Vielen ze elk apart? Geen idee.” De diagnose in het ziekenhuis van Utrecht was niet min: breuk van de rechterelleboog, linkerpink en een handwortelbeentje. “Zuur”, zuchtte Van De Wouwer. “We hadden klassementsambities met Steff. Hij kwam met veel ‘moral’ aan de start, wilde beter doen dan zijn twintigste plaats van vorig jaar. Maar dat plan valt dus al na etappe twee compleet in het water. Het lot heeft er anders over beslist. We zijn hem kwijt. Jammer, jammer.”

De, weliswaar bescheiden, klassementsambities waren gerechtvaardigd. Cras is bezig aan een sterk seizoen. Van De Wouwer: “In zowat elke rittenkoers waaraan hij tot dusver deelnam vocht hij voor een goed klassement.” In Parijs-Nice (16de), de Ronde van Baskenland (16de), de Ronde van Romandië (11de) en de Dauphiné (14de) leverde dat de stadsgenoot van Wout van Aert telkens een toptwintigplaats op. Voorts werd hij onder meer ook achtste in Clasica Jaén Paraiso Interior, vierde in de Classic Grand Besançon Doubs en vijfde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Met een voorlopig totaal van 297 UCI-punten is Cras bij de best scorende renners van de ploeg.

Quote We zouden Steff sowieso beschermen. Daarvoor waren bepaalde jongens aangeduid. Die krijgen nu ook wat meer vrijheid in de zoektocht naar ritwinst Kurt Van De Wouwer, ploegleider Lotto-Soudal

Daar heb je ze weer, de punten, nodig voor het behoud van de WorldTourstatus. Het blijft ze bij Lotto-Soudal achtervolgen. “Elk punt is meegenomen”, geeft Van De Wouwer toe. “Met Steff hadden we daar ook enigszins op gehoopt. Maar ‘t is nu ook niet dat we ze hier, in de Ronde van Spanje, absoluut moeten komen halen. Er volgen nog andere koersen, waar onze kansen wat dat betreft een stuk hoger liggen.” Lichtpuntje in de tweede rit was wel Cédric Beullens, die zich in het spurtgewoel mengde en twaalfde werd. “Bij afwezigheid van Ewan en De Lie is hij onze spurttroef. Hij liet zich in de slotfase een beetje in de wind zetten door McLay, maar bon... hij zat waar hij moest zitten, deed het niet onaardig. In Breda krijgt hij een nieuwe kans.” Koerstactisch verandert er voor de rest van de Vuelta weinig bij Lotto-Soudal. “We zouden Steff sowieso beschermen. Daarvoor waren bepaalde jongens aangeduid. Die krijgen nu ook wat meer vrijheid in de zoektocht naar ritwinst.”

