Rampdag voor Lopez: Colombiaan van Movistar stapt gefrustreerd uit de Vuelta nadat hij van virtueel podium tuimelt

VueltaDe voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje is uitgedraaid op een rampdag voor Miguel Angel Lopez (27). De Colombiaan van Movistar begon nog als derde in het klassement aan de rit, maar werd buitenspel gezet door een putsch van Bahrain-Victorious. Lopez zette uit frustratie voet aan grond en stapte pardoes in de volgwagen. Na tien minuten stapte hij weer op de fiets, om uiteindelijk tóch op te geven.

Het kan verkeren in de koers. Eergisteren nog boekte Miguel Angel Lopez een prestigieuze ritzege op de Altu d’El Gamoniteiru en leek hij goed op weg om op het eindpodium van de Vuelta te belanden. Daarvoor moest de Colombiaan van Movistar vandaag enkel nog de laatste rit in lijn en morgen de slottijdrit in Santiago de Compostela overleven.

Maar vandaag ging het op zo’n 60 kilometer van het einde grondig fout. INEOS Grenadiers deed het peloton uiteenspatten, waarna Bahrain-Victorious een putsch pleegde. Ploegmaats Haig - op dat moment vierde in de stand, op 1:43 van Lopez - en Mäder gingen ervandoor, leider Roglic, nummer twee Mas - nota bene een ploegmaat van Lopez - en Yates pikten aan. En Lopez? Die verzeilde in een groepje daarachter, in het gezelschap van onder meer Bernal.

Weer uit auto

In die groep kwam al het werk op de schouders van Lopez te liggen, aangezien hij de best geplaatste was. Na even het tempo te verzekeren, liet ook Lopez de boel varen. De achterstand groeide al snel tot twee, drie en zelfs vier minuten. Weg podium voor ‘Superman’.

Lopez was er zo kapot van, dat ie in de finale van de etappe prompt voet aan grond zette. De Colombiaan had er genoeg van en weigerde verder te fietsen. Ploegleider Patxi Vila en ploegmaat Erviti probeerden hem nog op andere gedachten te brengen, maar het mocht niet baten. Op beelden van de Spaanse televisie (zie hieronder) is te zien hoe Lopez met iemand belt, om dan in te stappen.

Alsof het nog niet gek genoeg was, stapte Lopez na tien minuten weer uit de wagen om toch verder te rijden. Maar de etappe voltooien deed de Colombiaan uiteindelijk toch niet, want na de overwinning van Clément Champoussin kwam dan toch de melding dat Lopez opgegeven had. Een onwaarschijnlijk verhaal, dat ongetwijfeld nog een staartje krijgt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: